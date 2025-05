Semifinali di UEFA Futsal Champions League: Kairat e Sporting CP in finale

Il Kairat, quattro volte vincitore della UEFA Futsal Champions League, affronterà il Palma, squadra che potrebbe scrivere la storia vincendo tre titoli consecutivi dopo aver eliminato rispettivamente Cartagena e Sporting CP.

Programma delle Finals Venerdì 2 maggio:

Semifinali:

Kairat Almaty - Cartagena Costa Cálida 3-2

Sporting CP - Illes Balears Palma 0-3 Domenica 4 maggio:

Finale per il terzo posto

Cartagena - Sporting CP (17:00)

Finale

Palma - Kairat (20:00) Orari CET

L'esultanza di Alisson e di Dener Rodrigo UEFA via Getty Images

Alisson segna in entrambi i tempi e trascina i quattro volte campioni in finale per la prima volta dal 2019, superando i debuttanti del Cartagena al termine di una gara ricca di emozioni.

Cartagena domina la prima parte della sfida, con Gabriel Motta che sfodera una bella giocata colpendo il palo con un tiro rasoterra, dopo un recupero palla in zona pericolosa.

Uno schema su calcio di punizione sblocca il risultato al 16’: Julio Zanotto finge il tiro ma serve Alisson, pronto a segnare con un sinistro che supera Chemi sul primo palo.

La formazione spagnola ritrova l'entusiasmo cinque minuti dopo, quando Mellado trova Darío Gil sulla destra che, con freddezza, supera Cavalcanti e pareggia il risultato prima dell'intervallo.

Dennis Cavalcanti del Kairat UEFA via Getty Images

Il secondo tempo sembra destinato a prolungarsi ai tempi supplementari, finché Alisson non mostra la classe che lo ha portato a superare i 100 gol con la maglia del Kairat. Recupera palla appena oltre la metà campo, parte in contropiede e con l'esterno piazza la sfera nell'angolino.

Questo è il primo di tre gol in poco più di tre minuti, con Cavalcanti che segna un terzo splendido gol per il Kairat: dopo aver respinto un tiro, si rialza e segna dalla sua stessa area mentre il portiere avversario è salito in attacco per cercare il pareggio.

Cartagena non si arrende e Motta trasforma un rigore nel minuto finale, ma la rimonta non si completa. Così, il Kairat conquista la sua partita n.110 da record nella competizione e festeggia la qualificazione alla finale.

L'esultanza di Jesus Gordillo del Palma UEFA via Getty Images

Nelle finals per la 12° volta, lo Sporting mette subito alla prova il portiere del Palma, Luan Muller, che risponde con interventi decisivi. La squadra di Lisbona sfiora il vantaggio quando Fabinho, capocannoniere della stagione con nove gol, colpisce il palo con un potente tiro dalla destra.

Subito dopo l'inizio del secondo tempo, Mario Rivillos prova un tiro da metà campo che sfiora il gol, con Bruno Gomes che cerca di insaccare sul secondo palo, ma Bernardo Paçó compie un intervento spettacolare, negando il gol all'attaccante avversario.

La pressione del Palma, però, porta presto i suoi frutti, grazie anche a una buona dose di fortuna, che sembra essere necessaria per sbloccare il punteggio.

Jesús Gordillo, che aveva segnato una doppietta nel pareggio per 2-2 contro il Benfica l’anno scorso, si trova al posto giusto per ribadire in rete un tentativo di Tomás Paçó.

L'esultanza di Antonio Vadillo, allenatore del Palma UEFA via Getty Images

Ernesto sfiora il raddoppio con un tiro da posizione defilata che colpisce il palo dalla sinistra dell'area, ma la partita resta incerta finché Revillos, vincitore nel 2017 con l’Inter e protagonista dei trionfi del Palma nel 2023 e 2024, non recupera la sfera appena fuori dalla sua area di rigore.

Con il portiere Alex Merlim fuori posizione, Revillos segna con un preciso tiro che lo avvicina al record di quattro trionfi personali, attualmente detenuto da Gabriel, Sergio Lozano e Ortiz, e porta il Palma a un passo dalla finale.

C’è anche un altro gol straordinario prima dello scadere: Luan Muller, nominato Miglior Giocatore del Torneo, segna il suo secondo gol in questa stagione con un drop kick a soli quattro secondi dal termine. Il Palma prosegue nella sua caccia al terzo trionfo consecutivo.