Il turno preliminare di UEFA Futsal Champions inizia il 21 agosto

La UEFA Futsal Champions League 2024/25 prende il via col turno preliminare che si giocherà dal 21 al 25 agosto.

Mentre le 24 squadre più in alto nel ranking – tra cui i campioni in carica dell'Illes Balears Palma – sono qualificate di diritto al turno principale (22-27 ottobre), le restanti 32 squadre si sfideranno in otto mini-tornei per aggiudicarsi i posti rimanenti di quella fase.

Le otto vincitrici dei gironi passeranno al Percorso B del turno principale, per il quale è già stato effettuato il sorteggio. Il turno principale porta al turno élite di novembre e dicembre, che determinerà le quattro squadre che accederanno alle Finals di maggio con partite a eliminazione diretta.

Tutte le partite

Gironi turno preliminare

Gruppo A (21–24 agosto): KMF Titograd (MNE), Blue Magic FC Dublin (IRL), Futsal Club FORCA (MKD, club ospitante), Ranger's FC (AND)

Gruppo B (21–24 agosto): Futsal Minerva (SUI), Amigo Northwest (BUL, club ospitante), FC Fiorentino (SMR), Pro Futsal Cymru (WAL)

Gruppo C (21–24 agosto): Akaa Futsal (FIN), Tirana Futsal (ALB, club ospitante), TSV Weilimdorf (GER), Ísbjörninn (ISL)

Gruppo D (22–25 agosto): Tigers Roermond (NED), Yerevan Futsal Club (ARM), Manchester Futsal Club (ENG, club ospitante), Istanbul Şişli SK (TUR)

Gruppo E (21–24 agosto): Catania C/5 (ITA), Hjørring Futsal Klub (DEN, club ospitante), Utleira Idrettslag (NOR), Europa FC (GIB)

Gruppo F (21–24 agosto): FC Diamant Linz (AUT, club ospitante), AEL Limassol (CYP), AEK Futsal Club (GRE), Aberdeen Futsal Academy (SCO)



Gruppo G (21–24 agosto): MNK Široki Brijeg (BIH), NV Georgians (GEO), FC Clic Chişinău (MDA, club ospitante), Maccabi Netanya Futsal (ISR)

Gruppo H (21–24 agosto): Araz Naxçivan (AZE), Uddevalla Futsal Club (SWE, club ospitante), Sillamäe Silla FC (EST), Sparta Belfast (NIR)

Gli otto vincitori dei gironi passano al turno principale, Percorso B.

Statistiche squadre

L'Araz, arrivata in passato sino alla semifinale, è alla sua 19ª partecipazione, seconda dopo il Kairat Almaty, che è in Europa per la 21ª volta e parte dal girone principale. All'esordio: Aberdeen Futsal Academy, Catania, Clic Chișinău, FORCA, Hjørring, Manchester, Maccabi Netanya, Pro Futsal Cymru, Ranger's, Sillamäe Silla, Siroki Brijeg, Tigers Roermond Il Titograd ha battuto il Blue Magic nei turni preliminari del 2015/16 e del 2021/22; in entrambe le occasioni il Titograd era padrona di casa. Il Minerva ha battuto il Fiorentino nei turni preliminari del 2021/22 e 2023/24.



Gironi turno principale: 22–27 ottobre Percorso A Gruppo 1: Cartagena Costa Cálida (ESP), Sporting Anderlecht Futsal (BEL, club ospitante), FC HIT Kyiv (UKR), Record Bielsko-Biała (POL) Gruppo 2: Sporting Clube de Braga (POR), MNK Olmissum (CRO), SK Plzeň (CZE), FC Prishtina 01 (KOS, club ospitante) Gruppo 3: AE Illes Balears Palma Futsal (ESP, club ospitante/detentore), Futsal Klub Dobovec (SVN), MNK Futsal Dinamo (CRO), United Galati (ROU) Gruppo 4: Sporting Clube de Portugal (POR), Kairat Almaty (KAZ, club ospitante), Haladás VSE (HUN), Futsal Club Semey (KAZ) Le prime tre di ciascun girone accedono al turno elite. Percorso B Gruppo 5: Etoile Lavalloise (FRA, club ospitante), FC Stalitsa Minsk (BLR), Vincitrice Gruppo B turno preliminare, Vincitrice Gruppo H turno preliminare Gruppo 6: Riga Futsal Club (LVA), KMF FON Banjica (SRB, club ospitante), Vincitrice Gruppo D turno preliminare, Vincitrice Gruppo A turno preliminare Gruppo 7: Luxol St. Andrews Futsal (MLT), Futsal Klub Lučenec (SVK, club ospitante), Vincitrice Gruppo G turno preliminare, Vincitrice Gruppo C turno preliminare Gruppo 8 (club ospitante da concordare): Kauno Žalgiris (LTU), FC Differdange 03 (LUX), Vincitrice Gruppo E turno preliminare, Vincitrice Gruppo F turno preliminare Le quattro vincitrici dei gironi accedono al turno elite.

Il cammino verso le Finals

Sorteggio turno elite: 31 ottobre

Turno elite: 26 novembre–1 dicembre

Sorteggio Finals: da concordare

Finals: 1 o 2 e 3 o 4 maggio

Tutte le date sono soggette a eventuali modifiche