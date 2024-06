Leggi la relazione tecnica della Futsal Champions League 2023/24

La relazione tecnica della UEFA Futsal Champions League 202324 è disponibile online.

Scarica la relazione tecnica della Futsal Champions League

Il documento presenta l'analisi della fase finale del torneo, le tendenze tecniche della competizione, le caratteristiche principali delle quattro finaliste, il Giocatore e la Squadra del Torneo.

A Yerevan (Armenia), un enorme pubblico (4600 spettatori per le semifinali e 5000 per la finale) ha visto il Palma prolungare la sua imbattibilità a 16 partite e conquistare la Futsal Champions League per il secondo anno consecutivo.

Gli osservatori tecnici UEFA Massimiliano Bellarte (allenatore della nazionale italiana maschile maggiore e Under 19) e Dušan Matić (istruttore dei portieri specializzato UEFA) hanno presenziato alla fase finale e hanno notato l'affermarsi di una tendenza già segnalata nella relazione tecnica 2022/23: quella dei portieri, o meglio dei "portieri volanti", che si uniscono all'attacco per superare il pressing e creare una situazione di cinque contro quattro.

Highlights finale di Futsal Champions League 2024: Barça - Palma 1-5

Altre tendenze sono state il predominio della marcatura a uomo, l'enfasi sugli attacchi diretti e i calci piazzati "provocatori", oltre all'emergere di un "nuovo tipo di giocatori che cambiano la partita" – ad esempio Chaguinha – al posto dei tradizionali pivot che segnano a ripetizione o esterni fantasiosi come Ricardinho e Robinho.

Per le sue imprese, Luan Muller è l'unico giocatore che conserva un posto nella Squadra del Torneo rispetto all'anno scorso, quando il Palma aveva quattro esponenti su cinque (l'altro era Erick, che allora militava nello Sporting CP).

Stavolta, il Palma vanta tre rappresentanti su cinque, Rômulo, Chaguinha e Luan Muller, mente a completare il quintetto ci sono Higor de Souza (Benfica, tre gol) e Catela (Barça).

A 35 anni, Chaguinha ha scritto il suo nome nell'albo d'oro dei migliori giocatori della più importante competizione UEFA di futsal per club.

Scarica la relazione tecnica della Futsal Champions League