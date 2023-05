Report finale Futsal Champions League Palma - Sporting CP 1-1 (dts, 5-3 rig.): il Palma vince il titolo al debutto

Il Mallorca Palma Futsal ha fatto impazzire i tifosi di casa vincendo il titolo al debutto nella UEFA Futsal Champions League ai rigori contro lo Sporting CP al Velòdrom Illes Balears-Mallorca.

La partita in breve:

L'arena era tutta esaurita e carica al calcio d'inizio, con tanto sostegno dello Sporting oltre ai molti tifosi di casa. L'inizio è stato intenso e poco a poco il Palma sembrava spingere di più, ma ogni volta il portiere dello Sporting Guitta era all'altezza dei loro tentativi.

Tuttavia, è stato battuto al 14 ° minuto: Luan Muller ha intrapreso una corsa in slalom in avanti, è inciampato nell'entrare in area ma Mario Rivillos è arrivato e ha fatto gol.

A poco meno di otto minuti dalla fine Zicky ha pareggiato, avventandosi sul pallone dopo un tiro di Cavinato era stato parato da Muller.

Il trofeo: il Palma festeggia il primo titolo

Muller, nominato Giocatore del Torneo, ha parato il primo tiro ai rigori dello Sporting di Pany Varela, e dopo due rigori ciascuno, il portiere di riserva del Palma e il capitano Carlos Barrón, e Neves dello Sporting, hanno ricevuto entrambi cartellini rossi. È stato Rivillos a farsi avanti per calciare e segnare il quinto rigore del Palma, dando inizio alla festa per il primo grande titolo sportivo europeo per club del Maiorca.

Palma - Sporting CP : la cronaca della finale

Terzo posto: Bronzo per il Benfica

In precedenza, al Velòdrom Illes Balears-Mallorca, il Benfica ha conquistato il terzo posto per il secondo anno consecutivo nonostante la rimonta nel finale dello Sporting Anderlecht Futsal, la prima squadra belga tra le prime quattro dal 2007.

Ivan Chishkala ha segnato per primo per il Benfica, e ancora all'inizio del secondo tempo dopo che Gréllo aveva segnato l'1-1 prima dell'intervallo. Diego Nunes, come Gréllo un ex giocatore del Palma, ha aggiunto una rete al vantaggio del Benfica e Arthur ha segnato il 4-1. Gréllo, ora portiere volante, ha fissato il punteggio finale sul 4-3.