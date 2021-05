Barça e Sporting in finale di Futsal Champions League

Barça e Sporting CP si sfideranno in finale di UEFA Futsal Champions League lunedì, dopo essersi imposte nelle rispettive semifinali sabato.

Lo Sporting, vincitore nel 2019, è alla quarta finale in cinque anni. Il Barça, campione in carica, punterà al quarto successo dopo aver superato 3-2 in finale il Kairat Almaty.

Una tripletta di Ferrao manda in finale il Barça. Il Kairat parte con Narun Serikov tra i pali, vista la squalifica di Higuita, ma il 19enne si rivela all'altezza della situazione tiene a bada i campioni in carica fino alla fine del primo tempo, quando Aicardo serve a Ferrao il pallone per il vantaggio catalano.

Ferrao raddoppia al 1' della ripresa, ma poco dopo Diego Favero accorcia le distanze per il Kairat con una conclusione da lontano. Ferrao cala il tris per il Barça sugli sviluppi di un ottimo servizio di Dyego e nonostante il gol di Fernandinho che riaccende le speranze del Kairat nel finale sono gli spagnoli ad approdare in finale.

Come nel 2019, lo Sporting elimina in semifinale l'Inter, cinque volte vincitrice della competizione. Portoghesi avanti al 2' con Diego Cavinato sugli sviluppi di un cross di Alex Merlim, mal controllato da Jesús Herrero. L'Inter pareggia a metà primo tempo con Borja, che sfrutta un corner di José Raya, ma passano pochi secondi e lo Sporting torna avanti grazie a un gol del portiere Guitta in proiezione offensiva.

In avvio di ripresa i lusitani calano il tris con Taynan e dopo l'autorete di Lucas Trípodi che riavvicina l'Inter prendono definitivamente il largo con Pany Valera ed Erick.