Pedro risponde a Jović, pari a Francoforte

Il Chelsea prolunga la sua striscia di imbattibilità in UEFA Europa League arrivando a 16 con il pareggio di Francoforte.

La squadra di Maurizio Sarri gioca meglio per gran parte della partita ma va sotto forse nel suo momento migliore. Luka Jović – chi altro? – sblocca il risultato con un bel colpo di testa in tuffo.

Pedro Rodríguez pareggia però prima dell'intervallo e il Chelsea spinge molto nella ripresa senza però riuscire a segnare. David Luiz colpisce anche una traversa su punizione.

Man of the match: Ruben Loftus-Cheek (Chelsea)

Il grande protagonista della serata ©Getty Images

Dai suoi tocchi di prima, si è subito capito che Loftus-Cheek voleva lasciare il segno in una delle partite più importanti della sua carriera. La sua potenza a centrocampo si è fatta sentire ancora di più.

Quando in serata, il 23enne gioca con la leggerezza di Hazard e la potenza di Giroud. Basta guardare l'azione che ha portato al gol di Pedro. Il nazionale inglese ha poi sfiorato due volte il raddoppio nella ripresa.

Statistiche chiave

16: il Chelsea batte il record di partite consecutive senza sconfitte in UEFA Europa League (16) che l'Atlético Madrid deteneva dalla stagione 2011-12.

9: Jović arriva a quota nove gol stagionali in UEFA Europa League, secondo solo a Olivier Giroud.

12: Il Francoforte non ha mai perso in casa in UEFA Europa League (V9 P3).

Jovic solito grande protagonista ©AFP/Getty Images

13: Il Chelsea è ancora imbattuto in 13 partite di UEFA Europa League questa stagione (V11 P2).

8: I Blues non perdono da otto trasferte in UEFA Europa League.

31: Il Chelsea ha segnato più di tutti nella competizione (31 gol), il Francoforte è secondo con 29 gol.

9: Il Chelsea ha vinto le ultime nove partite in casa in UEFA Europa League.

E adesso?

Il Chelsea è fortissimo in casa ma il Frankfurt ha già vinto in casa di Inter, Marsiglia e Lazio questa stagione e a Londra ritroverà Ante Rebic, che ha scontato la squalifica.