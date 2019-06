Tutto sulla UEFA Europa League 2019/20

La nuova stagione inizia il 27 giugno – appena 29 giorni dopo il secondo trionfo del Chelsea in UEFA Europa League a Baku – con le gare di andata del turno preliminare. Seguono altri tre turni di qualificazione e gli spareggi a fine agosto, che decretano il tabellone della fase a gironi. Quest'ultima fase inizia il 19 settembre e si gioca ogni due o tre settimane fino al 12 dicembre. La fase a eliminazione diretta inizierà il 20 febbraio e proseguirà sino alla finale del 27 maggio 2020 a Danzica.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights

UEFA.tv: Always Football. Always On.