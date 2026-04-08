Bologna - Aston Villa, anteprima quarti di finale Europa League: dove guardarla, probabili formazioni e interviste

Bologna e Aston Villa si affronteranno giovedì per la seconda volta in questa stagione nell'andata dei quarti di finale di UEFA Europa League.

La partita in breve Quando: giovedì 9 aprile (18:45 CET)﻿

Dove: Stadio Renato Dall'Ara, Bologna﻿

Cosa: andata quarti di finale Europa League

Prossima: ritorno quarti di finale, giovedì 16 aprile (21:00 CET)﻿

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Guida alla partita

Bologna e Aston Villa si sono affrontati a Birmingham nella prima giornata della fase campionato, quando la rete di John McGinn al 13' regalò i tre punti agli inglesi. Le due squadre si affronteranno per la seconda volta in questa stagione ai quarti di finale dopo i successi del Bologna contro la Roma e dell'Aston Villa col Lille negli ottavi di finale.

La squadra di Vincenzo Italiano ha dimostrato di essere perfettamente in grado di gestire la pressione delle partite a eliminazione diretta, come testimonia il successo per 4-3 nel ritorno degli ottavi a Roma ai tempi supplementari. I Villans invece hanno dominato gli ottavi grazie alla loro difesa che è rimasta imbattuta in entrambe le gare degli ottavi, e alle reti di Ollie Watkins, Leon Bailey e McGinn.

Sebbene le due squadre si siano già affrontate nella Champions League della scorsa stagione, questa è la prima volta che l'Aston Villa si reca a Bologna in una competizione UEFA, considerando che l'incontro della fase campionato della scorsa stagione (vittoria per 2-0 dell'Aston Villa) – si è giocata anche in quell'occasione al Villa Park.

Bologna - Aston Villa: storia della partita

Tutti i gol del Bologna in Europa League finora

Probabili formazioni

Bologna: a seguire

Aston Villa: a seguire

Tutti i gol dell'Aston Villa in Europa League finora

Stato di forma

Bologna

Forma: VPSVPS (dalla più recente)

Prossima: Cremonese - Bologna 1-2, 05/04, Serie A

Aston Villa

Forma: VVSVSS

Ultima: Aston Villa - West Ham 2-0, 22/03, Premier League

Le parole dei protagonisti

Vincenzo Italiano, allenatore Bologna: "È una sfida difficile, ma dobbiamo far vedere di che pasta siamo fatti. La gara di andata è fondamentale perché prepara il terreno per quella di ritorno. Abbiamo le capacità per fare bene. Dobbiamo sfruttare ogni opportunità. Sta a noi alimentare la passione dei nostri tifosi. Sappiamo che l'Aston Villa è più forte di noi sulla carta, ed è giusto ammetterlo, ma con il sostegno dei tifosi possiamo colmare questo divario".

Unai Emery, allenatore Aston Villa: "Adesso siamo concentrati sul presente ma anche su come continuare a vincere in futuro".

Highlights: Aston Villa - Bologna 1-0 ﻿

L'opinione dei reporter

Paolo Menicucci, reporter Bologna

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