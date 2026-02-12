I temi delle gare di andata degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League

La fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League inizia giovedì 19 febbraio con alcune partite che riaccendono numerose rivalità, come quelle tra Celtic e Stuttgart e Fenerbahçe e Nottingham Forest.

UEFA.com passa in rassegna le partite di andata più interessanti.

Calendario delle gare di andata

Partite delle 18:45 CET

GNK Dinamo - Genk

PAOK - Celta

Brann - Bologna

Fenerbahçe - Nottingham Forest

Partite delle 21:00 CET

Ludogorets - Ferencváros

Panathinaikos - Viktoria Plzeň

Lille - Crvena Zvezda

Celtic - Stuttgart

Partite di cartello

Celtic - Stuttgart

La storia: Martin O'Neill, allenatore ad interim del Celtic, era sulla panchina dei Bhoys l'ultima volta che hanno affrontato lo Stoccarda e vinto complessivamente 5-4 agli ottavi di finale di Coppa UEFA 2002/03. La gara di ritorno in Germania si è conclusa con una sconfitta per 3-2, ma la squadra di O'Neill ha passato il turno grazie a una vittoria per 3-1 all'andata. "Gli ultimi 20 minuti mi sono sembrati un'eternità", ha commentato il tecnico all'epoca. Dopo due inaspettati ritorni in panchina in questa stagione, il 73enne nordirlandese sta dando il meglio di sé e potrebbe voler assaporare ogni secondo di questa nuova sfida.

Statistica: nelle nove partite casalinghe contro le squadre della Bundesliga dall'ultima visita dello Stoccarda, il bilancio del Celtic è di due vittorie, un pareggio e sei sconfitte.

Highlights Europa League: Celtic - Utrecht 4-2

Fenerbahçe - Nottingham Forest

La storia: il Nottingham Forest è impegnato nella sua prima trasferta di sempre in Turchia, mentre il Fenerbahçe ha già ospitato una squadra inglese in questa stagione perdendo 1-0 contro l'Aston Villa. "Se affronti queste avversarie con coraggio, concedi sempre qualche spazio e loro hanno la qualità per colpire in contropiede", ha detto il tecnico del Fenerbahçe, Domenico Tedesco.

Statistica: il Forest, due volte vincitore della Coppa dei Campioni, non giocava in Europa dal 1995/96, quando ha raggiunto i quarti di finale di Coppa UEFA.

PAOK - Celta

La storia: il PAOK di Răzvan Lucescu ha perso 3-1 in casa del Celta nella fase campionato, ma il tecnico avversario Claudio Giráldez non si preoccupa troppo della nuova sfida. "Sono avversari che abbiamo già affrontato", ha detto. "Iniziamo da loro, ma entrambi giochiamo in casa". Il PAOK, però, è una squadra molto diversa in casa: non ha mai perso in sette partite contro squadre spagnole (V4 P3) e ha subito gol solo in occasione del 4-4 in Coppa UEFA contro l'Atletico nel 1997.

Statistica: il PAOK ha subito un solo gol nelle ultime sei partite casalinghe europee (V3 P3).

Highlights Europa League: Celta-PAOK 3-1

Altre partite

Petar Stanić del Ludogorets, capocannoniere della competizione con sette gol, cercherà di aumentare il suo bottino contro il Ferencváros. I campioni di Bulgaria, però, hanno perso 3-1 contro la squadra turca alla quarta giornata.

Approdati alla fase a eliminazione diretta dopo quasi 20 anni, i norvegesi del Brann ospitano il Bologna a Bergen. Le squadre si sono incontrate nella fase campionato e hanno pareggiato 0-0 in Italia.

Anche il Lille affronterà una squadra che conosce già, la Stella Rossa. Alla quarta giornata, la formazione transalpina ha perso 1-0 a Belgrado, arrendendosi a un calcio di rigore di Marko Arnautović nel finale.