Ange Postecoglou e il complicato cammino del Tottenham verso la finale di UEFA Europa League

"Vinco sempre al secondo anno", aveva detto a settembre Ange Postecoglou dopo una sconfitta nel derby contro l'Arsenal.

La sua affermazione sembrava quanto meno audace, visto che il Tottenham ha avuto non poche difficoltà nella seconda stagione del tecnico, ma ora è a una sola partita dal primo trofeo dopo la Coppa di Lega 2007/08 (e la Coppa UEFA 1983/84, a livello europeo). In attesa della finale di UEFA Europa League contro il Manchester United, Postecoglou spiega a UEFA.com che la convinzione ha sostenuto la squadra nei momenti difficili.

Una stagione difficile

Quest'anno abbiamo avuto qualche battuta d'arresto, è giusto dirlo. Nei primi turni di Europa League abbiamo dovuto giocare con diversi giovani e fare risultato anche fuori casa. Abbiamo affrontato le avversità per tutto l'anno, in particolare gli infortuni.

Nelle partite europee, però, i ragazzi sapevano cosa fare, senza distrarsi o altro. Eravamo convinti di poter fare qualcosa in questo torneo, fin dal primo giorno.

Le due vittorie in campionato contro lo United

Per esperienza, le finali sono partite a sé e i risultati precedenti non contano. C'è sempre una tensione che non puoi replicare in nessun'altra partita.

La cosa più importante per noi è prepararci al meglio per la gara contro lo United, che è molto forte. Solo così avremo una possibilità, perché se contiamo troppo sui precedenti rischiamo di non capire la partita. Servirà uno sforzo collettivo, altrimenti non vinceremo.

La mentalità della squadra

Nonostante le difficoltà e i risultati incerti, i ragazzi sono rimasti sempre fedeli al progetto, mantenendo la fiducia, accettando il mio feedback e seguendo le mie indicazioni con costante disponibilità.

Ho ammirazione e rispetto per questo gruppo di giocatori e per lo staff. Spero proprio che ricevano la ricompensa per questa finale.

Il Tottenham ha giocato alcune delle sue migliori partite in Europa League PA Images via Getty Images

Cosa significherebbe una vittoria per gli Spurs

Gli allenatori e i giocatori vanno e vengono. Contribuiamo come possiamo, ma l'elemento costante di una squadra di calcio sono i tifosi. Sono sempre lì e dobbiamo pensare che sono passati 15 anni dall'ultimo trofeo.

L'ultima vittoria in Europa risale addirittura al 1984. Da allora ci sono stati tifosi che sono venuti a ogni partita. Potete immaginare che impatto avrà la finale sulla loro vita e su tutte le persone che li circondano. È una cosa che non dimenticheranno mai e che condivideranno con due o tre generazioni. L'enormità di tutto ciò non mi sfugge, ma non vuol dire che sia più facile. Quel giorno dobbiamo solo fare in modo da avere le migliori possibilità.