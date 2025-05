Bodø/Glimt - Tottenham 0-2 (tot: 1-5): gli Spurs volano a Bilbao

Il Tottenham Hotspur raggiunge la finale della UEFA Europa League grazie al doppio successo contro il Bodø/Glimt. Dopo la vittoria nella gara di andata, gli Spurs espugnano Bodø per 2-0 grazie alle reti segnate nel secondo tempo da Dominic Solanke e Pedro Porro.

Momenti chiave 23' Haikin respinge la punizione di Pedro Porro

31' Vicario para il tiro di Berg

63' Solanke trova il gol

69' Pedro Porro incrementa il vantaggio per gli Spurs

La partita in breve: il Tottenham vola in finale

Pedro Porro esulta dopo il gol Getty Images

In un contesto in cui i padroni di casa hanno trionfato in nove delle dieci partite europee disputate in stagione, il Tottenham si presenta con un tridente composto da Richarlison, Dominic Solanke e Brennan Johnson.

Il terzino Destiny Udogie si dimostra un costante pericolo sulla sinistra e un uomo aggiunto al trio di attacco degli Spurs. Suo è il cross che costringe Nikita Haikin a un intervento decisivo, mentre il Tottenham continua a spingere alla ricerca del gol del vantaggio.

Il Bodø/Glimt aveva riacceso le speranze di rimonta con il gol nel finale a Londra firmato da Ulrik Saltnes, e il rientro di Patrick Berg dalla squalifica rappresenta un'ulteriore iniezione di fiducia nella storica missione di diventare il primo club norvegese a raggiungere una finale europea.

È proprio il centrocampista a orchestrare molte delle azioni offensive più promettenti, cercando varchi nella difesa compatta degli Spurs. Serve però ancora l’intervento di Haikin, che devia sopra la traversa una punizione a giro di Pedro Porro da posizione centrale, prima che Guglielmo Vicario si renda protagonista con una parata provvidenziale su un tiro da fuori dello stesso Berg.

Richarlison in azione NTB/AFP via Getty Images

Il Tottenham, tuttavia, gestisce la gara con sicurezza e ristabilisce meritatamente i tre gol di vantaggio nel doppio confronto. Solanke, già decisivo nella semifinale vinta 2-1 contro l’Eintracht Frankfurt, riceve il pallone da una sponda di Cristian Romero su corner battuto da Mathys Tel e, spalle alla porta, si gira e insacca in rete.

Ogni speranza di rimonta del Bodø/Glimt svanisce definitivamente quando Porro finalizza una splendida azione corale: riceve palla appena fuori area sulla destra e la piazza con un morbido tiro a giro sul secondo palo.

Nei minuti finali gli Spurs si limitano a controllare la gara, neutralizzando il prolifico attacco della formazione norvegese. Il Tottenham conquista così un'affascinante finale contro il Manchester United e la possibilità di sollevare il trofeo.

La partita minuto per minuto: Bodø/Glimt - Tottenham 0-2 (tot. 1-5)

Formazioni

Bodø/Glimt: Haikin; Sjøvold, Moe (Nielsen 72'), Gundersen, Bjørkan; Evjen, Berg, Saltnes (Auklend 72'); Blomberg (Sørli 61'), Høgh (Helmersen 61'), Hauge (Määttä 82')

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Kulusevski, Bissouma, Bentancur; Johnson (Sarr 68'), Solanke, Richarlison (Tel 61')