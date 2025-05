Manchester United - Athletic Club 4-1 (tot.: 7-1): poker dei Red Devils che volano in finale di Europa League

Entrato a partita in corso, Ruben Amorim segna una doppietta nella vittoria in rimonta del Manchester United contro l'Athletic Club all'Old Trafford, completando un successo complessivo per 7-1 tra andata e ritorno. In finale di UEFA Europa League i Red Devils affronteranno il Tottenham.

Momenti chiave 9' Berenguer calcia fuori da distanza ravvicinata

31' Jaureguizar sblocca il risultato

43' Garnacho sbaglia mira su un filtrante di Dorgu

72' Mount sigla l'1-1

80' Casemiro segna di testa su punizione di Fernandes

85' Højlund ribatte in rete il cross di Diallo

90+1 Mount completa la doppietta

Riepilogo partita

Ruben Amorim schiera lo stesso 11 titolare dell'andata, ma all'Old Trafford il Manchester United fatica a ritrovare il gioco che aveva mostrato nel 3-0 di Bilbao.

Al nono minuto, Alex Berenguer mette subito in chiaro le intenzioni degli ospiti sfiorando il gol da buona posizione. La formazione di Ernesto Valverde continua a spingere sull'acceleratore e accorcia lo svantaggio complessivo al 31': raccogliendo il rimbalzo dopo che il tiro dalla distanza di Álvaro Djaló era stato respinto da Leny Yoro, Mikel Jaureguizar si coordina e trafigge André Onana con una conclusione da fuori area che si insacca all'incrocio dei pali.

L'esultanza di Mikel Jaureguizar UEFA via Getty Images

Con l'Athletic Club che pressa alto, la squadra di Ruben Amorim è pericolosa in contropiede e sfiora il palo sinistro prima dell'intervallo con Alejandro Garnacho.

Il tecnico dello United effettua tre cambi, ma è l'ingresso di Mason Mount a spostare gli equilibri. L'attaccante dei Red Devils, infatti, impiega appena dieci minuti per segnare il pari con una conclusione precisa a giro sul palo più lontano da dentro l'area.

Il gol di Mason Mount del Manchester United AFP via Getty Images

A dieci minuti dalla fine, Casemiro porta in vantaggio i padroni di casa, segnando di testa sul palo più vicino su una punizione di Bruno Fernandes. Dopo appena cinque minuti, Rasmus Højlund sigla il 3-1 con un tacco su un traversone basso di Amad Diallo.

Nei minuti di recupero, Mount segna il suo secondo gol personale con un pallonetto quasi da centrocampo dopo una spazzata approssimativa di Julen Agirrezabala.

Lo splendido pallonetto di Mason Mount del Manchester United Getty Images

La cronaca di Man Utd - Athletic Club 4-1

Formazioni

Man Utd: Onana; Lindelöf (Amass 81'), Maguire, Yoro; Mazraoui (Shaw 62'), Casemiro (Mainoo 81'), Ugarte (Mount 62'), Dorgu; Fernandes, Højlund, Garnacho (Diallo 62')

Athletic Club: Agirrezabala; Gorosabel (De Marcos 62'), Yeray Álvarez, Unai Nuñez, Berchiche; Ruiz De Galarreta (Prados 61'; Vesga 73'), Jaureguizar; Álvaro Djaló (Aingeru Olabarrieta 62'), Gomez (Guruzeta 67'), Berenguer; Sannadi