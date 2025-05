Semifinali di UEFA Europa League: i temi delle gare di ritorno

Il Bodø/Glimt ospita il Tottenham e l'Athletic Club va sul campo del Manchester United nelle semifinali di ritorno di UEFA Europa League, che mettono in palio un posto nella finale di Bilbao.

UEFA.com presenta in anteprima le sfide di giovedì 8 maggio.

Crea il tuo Bracket!

Calcio d'inizio ore 21:00 CET.

Fino all'83' della gara di andata a Londra, sembrava che l'avventura europea del Bodø stesse volgendo alla fine, con il Tottenham in vantaggio per 3-0.

Grazie al gol di Ulrik Saltnes, però, la squadra norvegese ha accorciato: se c'è una cosa che abbiamo capito finora è che non si arrende mai e che quindi potrà disputare la gara di ritorno con qualche speranza in più.

In effetti, il Bodø ha ancora diversi motivi per essere ottimista, avendo già battuto Maccabi Tel-Aviv, Twente, Olympiacos e Lazio in casa con un almeno due gol di scarto. Inoltre si appresta a ritrovare il capitano Patrick Berg, Håkon Evjen e Andreas Helmersen, squalificati all'andata.

Highlights: Tottenham - Bodø/Glimt 3-1

Gli Spurs sembravano invece destinati a una serata perfetta quando Brennan Johnson ha aperto le marcature dopo soli 39 secondi, ma il gol subito nel finale toglie un po' di smalto alla vittoria.

"Non credo che il punteggio rifletta tutto il nostro dominio, ma l'importate era mettersi in buona posizione e al momento lo siamo", ha commentato il tecnico Ange Postecoglou dopo la gara di andata. Gli Spurs restano comunque favoriti e inseguono la loro prima finale della competizione dopo la vittoria della Coppa UEFA 1984.

Tuttavia, vorranno certamente imparare dalle esperienze passate. In 14 anni di Europa League, solo nove volte una squadra ha passato il turno dopo aver perso di due gol all'andata. Una di queste è stata la Dinamo Zagabria, che proprio contro gli Spurs ha superato gli ottavi di finale 2020/21 con vincendo 3-0 al ritorno. 

Le semifinaliste di Europa League

Nemmeno il tifoso più ottimista dello United si sarebbe sognato di vincere 3-0 all'andata nel leggendario San Mamés, ma grazie a un assalto di 15 minuti alla fine del primo tempo e alla doppietta di Bruno Fernandes, i Red Devils hanno già un piede in finale.

Lo United, però, deve semplicemente ripensare alla sua straordinaria vittoria in rimonta contro il Lione al turno precedente per ricordare che nel calcio le cose possono cambiare molto velocemente. Solo una squadra ha sprecato un vantaggio di tre gol dopo l'andata in Europa League: il Basilea, eliminato dal Valencia con un 5-3 complessivo ai quarti di finale 2013/14 grazie a un 3-0 in Svizzera.

Highlights: Athletic Club - Man Utd 0-3

I sogni dell'Athletic di giocare la finale in casa hanno subito un duro colpo nella prima gara, quando ha anche subito la sconfitta più pesante di sempre al San Mamés in una competizione europea.

L'ispirazione, tuttavia, può arrivare dal fatto che l'Old Trafford è uno stadio in cui il club ha già vinto, 3-2 all'andata degli ottavi di finale della stagione 2011/12. Segnare di nuovo tre gol senza subirne è un'impresa ardua, ma con giocatori come Iñaki e Nico Williams tra le sue fila, l'Athletic ci crede ancora.