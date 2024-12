Anteprima UEFA Europa League: cosa guardare alla sesta giornata

Alla sesta giornata, il Viktoria Plzeň cerca di infliggere a Ruben Amorim la prima sconfitta in UEFA Europa League da allenatore del Manchester United, mentre i Rangers ospitano una vecchia rivale come il Tottenham a Glasgow e la Lazio capolista è impegnata ad Amsterdam.

Gioca a Indovinane Sei!

Calci orari di inizio ore 21:00 CET salvo diversa indicazione

Mercoledì 11 dicembre

Fenerbahçe – Athletic Club (16:30)

Giovedì 12 dicembre

Roma - Braga (18:45)

Viktoria Plzeň – Manchester United (18:45)

Malmö - Galatasaray (18:45)

Olympiacos - Twente (18:45)

PAOK – Ferencváros (18:45)

Ludogorets - AZ Alkmaar (18:45)

Union SG – Nice (18:45)

Hoffenheim - FCSB (18:45)

Ajax - Lazio

Porto - Midtjylland

Bodø/Glimt - Beşiktaş

Elfsborg - Qarabağ

Maccabi Tel Aviv - RFS

Lione - Eintracht Francoforte

Rangers - Tottenham Hotspur

Real Sociedad - Dinamo Kiev

Slavia Praga - Anderlecht

Le partite da non perdere

Viktoria Plzeň-Manchester United

Dopo tre pareggi e due vittorie consecutive, Plzeň e Manchester United arrivano a questa gara separate da un solo gol. "È una sfida enorme e un'opportunità per competere contro una squadra di altissima qualità", afferma Pavel Šulc, a segno nel 2-1 sulla Dynamo Kyiv alla quinta giornata. "Allo stesso tempo, un sogno che avevo fin da bambino diventa realtà." Le installazioni luminose in città e intorno allo Stadion města Plzně fanno parte delle celebrazioni per la partita, che coincide anche con la prima trasferta europea di Ruben Amorim da allenatore dello United.

Lo sapevi?

Il Plzeň ha subito solo una rete nelle ultime 12 partite casalinghe europee. Il gol della Real Sociedad nella sconfitta per 2-1 in Repubblica ceca alla terza giornata ha interrotto una serie di 11 clean sheet.

Highlights: Manchester United - Bodø/Glimt 3-2

Rangers - Tottenham Hotspur

"Sono sicuro che riceverò un'accoglienza calorosa ad Ibrox", ha commentato scherzosamente il tecnico degli Spurs, Ange Postecoglou, dopo il sorteggio contro i Rangers. In due stagioni alla guida del Celtic, l'australiano ha perso solo tre derby su 11. Rangers e Tottenham sono a pari merito con 10 punti e la squadra scozzese spera di mantenere lo slancio anche se le partite contro Spurs e Manchester United saranno impegnative. "Non abbiamo niente da perdere", ha detto l'allenatore Philippe Clement a UEFA.com. "Saremo audaci".

Lo sapevi?

Gli Spurs hanno battuto i Rangers 5-2 in casa e 3-2 a Ibrox al secondo turno di Coppa delle Coppe 1962/63, poi hanno vinto il titolo.

Highlights: Tottenham - Roma 2-2

Lyon - Eintracht Frankfurt

Entrambe le squadre sono tra le prime otto e non si sono mai affrontate. Il morale in casa Lione è alto dopo la vittoria per 4-1 contro il Qarabağ, che ha alleviato il fastidio di aver conquistato un solo punto nelle due partite precedenti. "Abbiamo avuto qualche frustrazione, quindi è stata una bella vittoria", ha detto il centrocampista Corentin Tolisso. "Ci restano ancora tre partite e dobbiamo puntare al massimo dei punti". Potrebbe non essere così facile contro il Francoforte, che è in forma. Come ha affermato il centrocampista Hugo Larsson dopo la vittoria per 2-1 in casa del Midtjylland alla quinta giornata: "Stiamo alla grande".

Lo sapevi?

Alexandre Lacazette ha segnato tre gol in Europa League in questa stagione, arrivando a quota 25 e al quinto posto nella classifica marcatori di tutti i tempi del torneo.

Highlights: Qarabağ - Lyon 1-4

Ajax-Lazio

L'Ajax ha colpito due legni in casa della Real Sociedad alla quinta giornata, ma dopo la sconfitta per 2-0 non si è lamentato. "Qualche occasione l'abbiamo avuta", ha detto il tecnico Francesco Farioli. "Se non le sfrutti, ti costa caro contro giocatori di questo livello". La squadra resta tra le prime otto ma potrebbe perdere la tranquillità se dovesse fallire contro la Lazio, che è in testa alla classifica nonostante lo 0-0 contro il Ludogorets alla quinta giornata. "Se continuiamo a lavorare come abbiamo fatto finora, vinceremo molte altre partite", ha commentato con ottimismo il centrocampista Matteo Guendouzi.

Lo sapevi?

L'Ajax ha vinto le ultime tre gare casalinghe europee con un margine sempre più ampio: 3-0 contro lo Jagiellonia, 4-0 contro il Beşiktaş e 5-0 contro il Maccabi Tel-Aviv.

Highlights: Ajax - Beşiktaş 4-0

Altre partite

Il Galatasaray spera di assicurarsi un posto nella fase a eliminazione diretta e fa visita al Malmö; è imbattuto nella fase campionato ma ha perso le ultime due trasferte in Svezia (1-0 a Göteborg nel 1994 e 2-0 a Östersund 2017).

Barnabás Varga, attuale capocannoniere del torneo, spera di consolidare il suo bottino di cinque gol con il Ferencváros, che va in Grecia ad affrontare il PAOK. Il nazionale ungherese ha segnato una doppietta alla quinta giornata e si è aggiudicato il primo posto nella classifica marcatori.

La Dynamo Kyiv, fanalino di coda, è l'unica squadra che non ha ancora raccolto un punto ma può teoricamente arrivare agli spareggi: per dare inizio alla rimonta avrà bisogno di un risultato positivo in casa della Real Sociedad.

Spiegazione del nuovo format dell'Europa League