Anteprima UEFA Europa League: guida alla quinta giornata

Il nuovo allenatore del Manchester United, Rúben Amorim, proverà a mantenere l'imbattibilità della propria squadra nella fase campionato, mentre Galatasaray e Lazio cercheranno di cavalcare l'ottimo momento di forma in UEFA Europa League per ottenere punti preziosi per la qualificazione.

Gioca a Indovinane Sei!

Calcio d'inizio alle 21:00 CET se non specificato

Giovedì 28 novembre

Athletic Club - Elfsborg (18:45)

AZ Alkmaar - Galatasaray (18:45)

Beşiktaş - Maccabi Tel-Aviv (18:45)

Dynamo Kyiv - Viktoria Plzeň (18:45)

RFS - PAOK (18:45)

Qarabağ - Lyon (18:45)

Anderlecht - Porto (18:45)

Lazio - Ludogorets (18:45)

Midtjylland - Eintracht Frankfurt

Twente - Union SG

Ferencváros - Malmö

FCSB - Olympiacos

Manchester United - Bodø/Glimt

Nice - Rangers

Real Sociedad - Ajax

Braga - Hoffenheim

Slavia Praha - Fenerbahçe

Tottenham Hotspur - Roma

Partite di cartello

Manchester United - Bodø/Glimt

Rúben Amorim ha lasciato lo Sporting CP dopo una storica vittoria: la sua squadra ha battuto il Manchester City per 3-1 in Champions League, gettando le basi per il suo trasferimento all'Old Trafford. “Non poteva andare meglio di così”, ha dichiarato a UEFA.com. La prima partita interna contro il Bodø/Glimt è un'occasione speciale per il nuovo tecnico che vorrà dare una buona impressione ai suoi nuovi tifosi.



Amorim è stato categorico sul fatto che la sua nuova squadra non giocherà come lo Sporting che ha condotto al titolo portoghese la scorsa stagione: “Lo United non può giocare come lo Sporting. Dovremo adattarci”. Contro il Bodø/Glimt, i Red Devils probabilmente dovranno puntare a un possesso palla superiore a quello dello Sporting contro il City (33%). Tuttavia, i campioni norvegesi sono stati degli specialisti del giovedì sera nelle ultime stagioni e potrebbero rovinare l'esordio europeo di Amorim all'Old Trafford.



Lo sapevate?



Il Bodø/Glimt ha perso solo una delle cinque trasferte europee di questa stagione (V3 P1 S1, 2-0 in casa del Crvena Zvezda negli spareggi di Champions League).



Highlights: Man Utd - PAOK 2-0 

Tottenham Hotspur - Roma



Dopo tre vittorie nelle prime tre giornate della fase campionato, il Tottenham è stato riportato a terra nella quarta giornata dove ha perso 3-2 in casa del Galatasaray. L'allenatore Ange Postecoglou ha attribuito la colpa della sconfitta alla partenza lenta della sua squadra, ammettendo: “Non siamo riusciti a giocare come volevamo nel primo tempo”, quindi contro la Roma ci si aspetta di vedere gli Spurs imporre il proprio gioco sin da subito.



I giallorossi dal canto loro non attraversano un gran momento di forma, come testimonia l'1-1 contro l'Union SG che li ha lasciati a metà classifica con cinque punti in quattro partite. “Dobbiamo iniziare a vincere”, ha ammesso il difensore Gianluca Mancini, autore dell'unico gol dei giallorossi in quella gara. “Abbiamo fatto molte cose buone, ma abbiamo bisogno di prestazioni di livello in tutti gli aspetti del gioco”. Per rimettersi in carreggiata, la Roma dovrà fare qualcosa che non le è mai riuscito prima: vincere una partita a Londra dopo sei tentativi (P3 S3).



Lo sapevate?



Gli Spurs hanno vinto le ultime sette partite casalinghe di Europa League senza subire gol.

Highlights: Union SG 1-1 Roma

AZ Alkmaar - Galatasaray



Dries Mertens è andato in gol l'ultima volta che ha giocato in casa dell'Alkmaar in Europa League: è stato lui a portare in vantaggio il Napoli prima del 1-1 definitivo di quasi quattro anni fa. Dopo aver realizzato una tripletta contro di loro con l'Utrecht in Eredivisie nel 2011, è anche andato a segno in entrambe le trasferte contro l'AZ da giocatore del PSV. Con il Galatasaray che ha una media di tre gol a partita, e con le sue statistiche che sorridono nelle sfide contro l'AZ, non stupirebbe vederlo nuovamente protagonista in campo.



Mertens ha ricevuto un riconoscimento per le 100 partite disputate con la squadra turca prima della vittoria contro il Tottenham nella quarta giornata. Il belga ha risposto facendo due assist in nove minuti per Victor Osimhen nella serata in cui ha stabilito il nuovo record di presenze per i giocatori di movimento nella competizione (67). Il Galatasaray sogna ancora di ripetere le gesta della Coppa UEFA 1999/2000. Con la forma attuale, questa potrebbe essere la loro stagione?



Lo sapevate?



Andando in gol contro gli Spurs, il 24enne Yunus Akgün è diventato il secondo giocatore del Galatasaray a segnare in quattro partite UEFA consecutive. Burak Yılmaz ha segnato in sei partite consecutive di Champions League nel 2012/2013.



Highlights: Galatasaray - Tottenham 3-2 

Lazio - Ludogorets



L'ultima volta che Pedro Rodríguez ha segnato più di tre gol in una singola stagione di Europa League è stato nel 2018/19, quando ha realizzato l'ultimo dei suoi cinque centri nella vittoria del Chelsea sull'Arsenal per 4-1 in finale. La Lazio nelle ultime tre partecipazioni alla competizione non ha mai raggiunto la fase a eliminazione diretta, ma il gol del 37enne al 92° minuto contro il Porto la rende l'unica squadra ad aver vinto tutte e quattro le partite della fase campionato in questa stagione.



“È un momento d'oro”, ha commentato lo spagnolo dopo essere andato in gol nella terza partita consecutiva. I biancocelesti proveranno a fare un altro passetto verso la qualificazione contro il Ludogorets (ancora a secco di vittorie) allo Stadio Olimpico, dove la squadra bulgara potrebbe ispirarsi alla vittoria per 1-0 ottenuta nell'unica precedente visita alla Lazio quasi 11 anni fa, quando entrambe le squadre sbagliarono un rigore e si fecero espellere un giocatore.



Lo sapevate?



Dopo aver realizzato un gol e un assist nelle prime dieci partite nella competizione con la Lazio, Pedro è andato a segno cinque volte e ne ha realizzati altri due nelle ultime sette.



Pedro sulla prestazione “di altissimo livello” della Lazio

In più



L'Ajax ha il miglior attacco della fase campionato con 13 gol in quattro giornate, ma è ben consapevole che la trasferta contro la Real Sociedad sarà impegnativa. La squadra di Amsterdam ha segnato tre o più gol in due delle ultime tre partite in Spagna, una vittoria per 3-0 a Valencia nel 2019 e una per 4-1 in casa del Real Madrid all'inizio dello stesso anno.

Dopo aver segnato una splendida punizione nella vittoria per 1-0 contro lo Slavia Praha nella quarta giornata, Omar Marmoush del Frankfurt sta rapidamente diventando uno dei profili più interessanti del calcio europeo. Se l'egiziano guiderà nuovamente l'attacco del Midtjylland, gli osservatori di tutta Europa faranno il possibile per vederlo dal vivo.

La Dynamo Kyiv è partita alla grande nella Premier League ucraina, ma la sua forma in Europa League non è stata delle migliori. La squadra di Oleksandr Shovkivskyi non ha ancora raccolto un punto ed è l'unica a non aver segnato un gol nella competizione.

Come funziona il nuovo format della competizione