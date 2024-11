Lazio-Porto 2-1: Pedro decisivo nel recupero

La Lazio conquista la quarta vittoria consecutiva nella fase campionato di UEFA Europa League. Allo Stadio Olimpico, la squadra di Marco Baroni chiude il primo tempo in vantaggio contro il Porto grazie al primo gol europeo di Alessio Romagnoli, ma nella ripresa è raggiunta dal centrocampista canadese Stephen Eustáquio. Nei minuti di recupero, ci pensa Pedro Rodríguez a regalare la vittoria ai Biancocelesti, che salgono a quota 12 punti, soli al comando a punteggio pieno.



Lazio - Porto 2-1: la partita minuto per minuto e le reazioni



La Lazio, con otto giocatori nuovi rispetto al Monday Night contro il Cagliari, parte forte e prova a mettere il Porto alle corde. Castellanos segna ma il Taty è in fuorigioco e il gol viene annullato, ci provano anche Matteo Guendouzi e Matías Vecino che trovano Diogo Costa pronto all'intervallo.

Tra i Dragões è l'attaccante spagnolo Samu l'uomo più temuto, ma quello più pericoloso si rivela Fábio Vieira: il centrocampista in prestito dall'Arsenal conclude una transizione con un tiro che, complice la deviazione di Nuno Tavares, si stampa sulla traversa con Christos Mandas battuto.

Nel recupero del primo tempo, la Lazio passa in vantaggio. Sul corner di Pedro Rodríguez, l'assist di Castellanos trova Romagnoli sul secondo palo che di testa insacca l'1-0: per il difensore ex Milan è il primo gol europeo, il terzo con la maglia Biancoceleste.



Nella ripresa la squadra di Vitor Bruno spinge alla ricerca del pareggio. Un'iniziativa personale di Tiago Djaló, ex Juventus, si conclude con un tiro alto sopra la traversa, poi al 66' l'1-1 diventa realtà. Assist perfetto di Galeno per Eustáquio, il centrocampista canadese calcia benissimo di piatto destro e non dà scampo a Mandas.



I Biancocelesti ci provano con un colpo di testa di Mario Gila, in campo da pochi minuti, che però termina a lato.

In pieno recupero, è Pedro Rodríguez a decidere la sfida: Gustav Isaksen rientra sul mancino e disegna un cross verso l'area piccola, lo spagnolo sbuca alle spalle della linea difensiva del Porto, controlla e batte Diogo Costa con il destro. Per lui è il terzo gol in Europa League, il sesto in stagione: la Lazio si impone 2-1 all'Olimpico e festeggia la quarta vittoria in altrettante gare della fase campionato.

L'esultanza dei giocatori della Lazio NurPhoto via Getty Images

Formazioni

Lazio: Mandas; Marušić, Gigot (Gila 67'), Romagnoli, Nuno Tavares (Pellegrini 89'); Guendouzi, Vecino; Tchaouna (Rovella 67'), Pedro, Zaccagni (Isaksen 72'); Castellanos (Dia 67')

Porto: Diogo Costa; Martim (João Mário 61'), Pérez, Tiago Djaló, Moura; Varela (Nico González 61'), Eustáquio; Fábio Vieira (André Franco 86'), Namaso (Pepê 61'), Galeno; Samu (Gül 76')