L'analisi di Europa League Next Level Teamwork: i contropiedi di Bodø/Glimt ed Elfsborg

Il gioco di squadra nei contropiedi è stato un tema comune della terza giornata di UEFA Europa League: Håkon Evjen è andato in gol col Bodø/Glimt nella vittoria per 2-1 sul Braga mentre Niklas Hult ha accorciato per l'Elfsborg, che tuttavia alla fine è stato sconfitto dal Galatasaray.



In collaborazione con l'unità di analisi UEFA delle prestazioni, gli Osservatori Tecnici UEFA - Ole Gunnar Solskjær e Roy Hodgson - hanno analizzato entrambi i gol nell'ambito della serie Europa League Next Level Teamwork, presentata da Engelbert Strauss.



Håkon Evjen: Braga - Bodø/Glimt 1-2



La splendida conclusione di Villads Nielsen nei minuti di recupero ha regalato al Bodø/Glimt la vittoria contro il Braga, ma la squadra norvegese aveva aperto le marcature in modo altrettanto sorprendente: una mezza rovesciata di Evjen a coronamento di un ottima azione corale.



Solskjær sul gol di Evjen



“Dopo l'intercetto possiamo vedere la squadra gettarsi in avanti aggredendo gli spazi, cosa che non passa mai di moda. Si vede chiaramente che i giocatori sono sincronizzati mentre tagliano a tutta velocità verso l'area”.

L'analisi tattica di Next Level Teamwork: Bodø/Glimt

Hodgson sul gol di Evjen



“Fredrik Bjørkan compie un intervento difensivo impressionante, anticipando il passaggio corto e lanciandosi in avanti. Il suo movimento finale in questa sequenza è cruciale: Bjørkan mostra enorme compostezza nel valutare la migliore opzione di passaggio o di cross per i compagni di squadra meglio posizionati, risultando decisivo”.



“Prima di tirare, Evjen dimostra tutta la sua tecnica, creandosi l'opportunità di calciare con un tocco preciso prima di colpire il pallone con potenza. Questo gol di squadra, ben eseguito, mette in evidenza un mix di talento individuale e lavoro di squadra impeccabile”.

Niklas Hult: Galatasaray - Elfsborg 4-3



Una grande azione di squadra ha ridato speranza all'Elfsborg dopo essere andato sotto di tre gol a Istanbul: Simon Hedlund ha trovato il terzino Hult dopo alcuni scambi a centrocampo, sino alla conclusione finale.



Solskjær sul gol di Hult



“La mentalità offensiva dopo la transizione è eccezionale. La squadra svedese cerca immediatamente di avanzare, cercando la profondità.



“Questo spezzone evidenzia la forza di questa mentalità quando è abbinata a un'esecuzione precisa e di qualità. L'eccellente intercetto del difensore centrale [Sebastian Holmén] è rapidamente seguito da un passaggio progressivo in avanti. Da lì, l'impressionante abilità tecnica dei centrocampisti collega i giocatori davanti attraverso passaggi di prima e tagli nella trequarti avversaria. Un'esecuzione davvero da manuale”.

L'analisi tattica di Next Level Teamwork: Elfsborg

Hodgson sul gol di Hult



“Per iniziare, il centrale dell'Elfsborg [Holmén] dimostra un'eccellente capacità di passaggio e velocità di pensiero. A seguire, vediamo i passaggi lineari dei centrocampisti dell'Elfsborg, abbinati a un movimento interno del centrocampista largo [Arbër Zeneli], che apre lo spazio per il terzino opposto [Simon Hedlund].



“Come nel caso del gol del Bodø/Glimt, la capacità di valutare con precisione le opzioni di passaggio o di cross è fondamentale a questi livelli. In questo caso, Hedlund legge bene il gioco, pensando in anticipo dove crossare la palla ancor prima di riceverla. Un aspetto fondamentale di entrambi i gol è la capacità dei terzini di battere il campo in lunghezza alla massima velocità, difendendo un momento prima e attaccando lo spazio in contropiede il momento successivo”.