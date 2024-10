Anteprima UEFA Europa League: cosa guardare alla quarta giornata

Tottenham Hotspur e Lazio sono le squadre che volano più in alto di tutte al giro di boa della UEFA Europa League, mentre il Manchester United vuole assolutamente interrompere una striscia di pareggi alla quarta giornata.

Calci di inizio ore 21:00 CET salvo diversa indicazione

Mercoledì 6 novembre

Beşiktaş – Malmö (16:30)

Giovedì 7 novembre

Eintracht Francoforte – Slavia Praga (18:45)

Bodø/Glimt – Qarabağ (18:45)

FCSB – Midtjylland (18:45)

Galatasaray - Tottenham Hotspur (18:45)

Elfsborg – Braga (18:45)

Nice - Twente (18:45)

Olympiacos - Rangers (18:45)

Ludogorets - Athletic Club (18:45)

Union SG - Roma (18:45)

Ajax - Maccabi Tel Aviv

AZ Alkmaar - Fenerbahçe

Dynamo Kyiv - Ferencváros

RFS - Anderlecht

Viktoria Plzeň - Real Sociedad

Manchester United - PAOK

Lazio - Porto

Hoffenheim - Lyon

Le partite di cartello

Galatasaray - Tottenham Hotspur

Dopo la gara tra Man United e Fenerbahçe alla terza giornata, a Istanbul (sponda Galatasaray) arriva un'altra squadra inglese: gli Spurs, che cercano la quarta vittoria consecutiva nella fase campionato. "Sappiamo che giocheremo in uno stadio difficile", ha detto il difensore Radu Drăgușin a UEFA.com. "Speriamo di poter continuare a giocare il nostro calcio e a vincere".

Imbattuto dopo tre partite, il Galatasaray di Okan Buruk è sicuramente pericoloso in attacco. Finora, Yunus Akgün ha segnato in tutte e tre le partite della fase campionato, mentre Victor Osimhen, arrivato in estate, ha un'intesa sempre più forte con Mauro Icardi. "Giocare con Icardi è molto emozionante", ha detto l'ex Napoli dopo la vittoria per 4-3 contro l'Elfsborg. "Mi diverto molto, ci capiamo".

Highlights: Galatasaray - Elfsborg 4-3

Manchester United - PAOK

Tra novembre 2008 e febbraio 2009, lo United di Sir Alex Ferguson ha totalizzato quattro pareggi consecutivi nelle competizioni europee. Dopo un pari nelle prime tre giornate della fase campionato, il tecnico ad interim Ruud van Nistelrooy spera che questo record rimanda di "Fergie".

Sulla carta, affrontare il PAOK non sembra difficile: ha infatti perso le prime due partite e nell'ultima è stato rimontato da un 2-0 a un 2-2 contro il Viktoria Plzeň dopo l'espulsione di un giocatore ospite. "Non sapevo cosa fare", ha ammesso l'allenatore Răzvan Lucescu dopo il pessimo inizio. "Sarà molto importante vedere la reazione della squadra".

Highlights: Fenerbahçe - Man Utd 1-1

Olympiacos - Rangers

Le intuizioni del tecnico José Luis Mendilibar e i gol di Ayoub El Kaabi hanno aiutato l'Olympiacos a vincere la scorsa Conference League, un risultato storico per un club greco. I due hanno avuto ancora una volta un ruolo importante, perché i biancorossi hanno vinto le ultime due partite della fase campionato e cercano la terza vittoria contro i Rangers. "Le partite europee sono più adatte a noi [rispetto a quelle nazionali] perché gli avversari giocano più apertamente, quindi possiamo pressare più alto ed essere più aggressivi", ha detto Mendilibar.

Alla terza giornata, però, anche i Rangers hanno dimostrato la loro aggressività battendo l'FCSB 4-0 a Ibrox. Il capitano James Tavernier non teme le prossime trasferte contro Olympiacos e Nizza. "Adesso ci sono due partite difficili, ma ci mettiamo sempre alla prova contro le squadre più forti", ha detto. "Ci impegneremo al massimo per tornare a casa con un buon risultato".

Highlights: Rangers - FCSB 4-0

Lazio - Porto

Dopo le comode vittorie nelle prime tre giornate, la Lazio è in testa alla classifica dell'Europa League per differenza reti e lo stile offensivo del tecnico Marco Baroni sembra tirare fuori il meglio dal 37enne Pedro Rodríguez. Anche l'attaccante danese Gustav Isaksen sente buone vibrazioni, pur non sbilanciandosi troppo. "Stiamo andando molto bene, ma non direi che siamo la favorita assoluta", ha detto. "Forse siamo una delle favorite".

Anche il Porto, avversario alla quarta giornata, potrebbe essere nel gruppo di testa. Imbattuto da quattro partite contro la Lazio (V2 D2, con due pareggi a Roma), arriva dalla vittoria contro l'Hoffenheim e il tecnico Vítor Bruno spera che abbia ritrovato il ritmo giusto. "Con questo nuovo format dobbiamo essere quasi sempre perfetti e ruotare", ha detto. "Non è un caso che solo tre squadre abbiano vinto tutte le partite. Ora è il momento di continuare il nostro ottimo lavoro e raccogliere altri punti".

Lo sapevi?

Samu del Porto è il capocannoniere della fase campionato con quattro reti.

Capocannoniere Europa League: guarda i quattro gol di Samu

Altre partite

L'Anderlecht è una delle sole tre squadre (insieme a Lazio e Spurs) che finora hanno vinto tre partite. Nella prossima sarà impegnata sul campo dell'RFS ma dovrà fare attenzione, perché alla seconda giornata la squadra lettone ha bloccato il Galatasaray sul 2-2.

L'Ajax ha sette punti in tre partite e cercherà di salire a dieci contro il Maccabi Tel-Aviv, ancora fermo a zero. Il nuovo allenatore Francesco Farioli sembra aver dato un'iniezione di fiducia ai lancieri.

Un viaggio di ben 3500 km attende il Qarabağ, che va dall'Azerbaigian in Norvegia per affrontare il Bodø/Glimt. I padroni di casa, che negli ultimi anni hanno centrato risultati anche eclatanti il giovedì sera, hanno sette punti nella fase campionato e si avvicinano al quarto titolo nazionale.

