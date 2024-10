Twente-Lazio 0-2: i Biancocelesti vincono ancora

La Lazio resta a ripieno in UEFA Europa League e si conferma capolista della fase campionato. Dopo i larghi successi contro Dynamo Kyiv e Nice, la squadra di Marco Baroni batte anche il Twente e festeggia la sua terza vittoria europea consecutiva: in Olanda - dove i Biancocelesti giocano con l'uomo in più per oltre 80 minuti - decidono il gol nel primo tempo di Pedro Rodríguez e il guizzo nel finale di Gustav Isaksen.



Twente-Lazio 0-2: la partita minuto per minuto e le reazioni



La partita a Enschede cambia fisionomia dopo 11 minuti, quando il portiere di casa Lars Unnerstall stende il lanciatissimo Boulaye Dia che lo aveva saltato: l'arbitro non può far altro che espellere il numero 1 tedesco, Joseph Oosting corre ai ripari facendo entrare il suo sostituto Przemysław Tytoń al posto di Mitchell van Bergen, un attaccante.

In superiorità numerica i Biancocelesti premono, Dia prova la girata al volo su cross di Adam Marušić ma trova pronto il polacco Tytoń, mentre lo stesso difensore montenegrino poco dopo disegna un cross che nessuno tocca e che finisce la sua corsa contro il palo.

Al 36' la Lazio passa e il gol lo firma ancora una volta Pedro, a segno già contro il Nice: il fuoriclasse spagnolo raccoglie un cross deviato di Matías Vecino e di piatto mette il pallone nel sacco. La squadra di Baroni sembra padrona del campo, prima dell'intervallo potrebbero trovare il gol anche Samuel Gigot, Luca Pellegrini e di nuovo Marušić ma Tytoń dimostra sempre di sapersela cavare benissimo.



I Biancocelesti hanno forse il torto di non chiudere la partita quando ne avrebbero l'opportunità. Pellegrini, una spina nel fianco sulla corsia sinistra, scheggia prima la traversa sul cross di Vecino, poi calcia alto con il sinistro dopo aver vinto un rimpallo.



Nel finale i ragazzi di Baroni abbassano i ritmi e gestiscono la partita, portando a casa un'altra vittoria di prestigio suggellata dal gol all'87' del subentrato Isaksen. La Lazio resta prima in classifica, con Tottenham e Anderlecht.