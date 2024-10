Roma-Dynamo 1-0: i Giallorossi si sbloccano

Dopo aver raccolto un punto nelle prime due giornate, la Roma brinda al primo successo nella fase campionato della UEFA Europa League. Allo Stadio Olimpico, i Giallorossi piegano 1-0 la Dynamo Kyiv grazie a un rigore trasformato nel primo tempo da Artem Dovbyk: contro i suoi connazionali, l'attaccante ucraino trova il secondo gol nella competizione, il quinto in maglia Giallorossa.



La Roma fatica a trovare spazi in avvio, ben contrastata dalla difesa accorta della Dynamo Kyiv. L'episodio che "apre" la partita arriva al 22', quando l'arbitro assegna il rigore per la spinta di Taras Mykhavko su Tommaso Baldanzi: sul dischetto si presenta Dovbyk, che spiazza il connazionale Ruslan Neshcheret e firma il vantaggio.

Lo stesso nazionale Under 21 sfiora il raddoppio con un bel sinistro a giro, ma anche la squadra di ha una grande chance per segnare: un errore di innesca la ripartenza di Oleksandr Tymchyk, che calcia al volo a due passi dalla porta di Svilar e sfiora il palo alla destra del portiere giallorosso. Che nel finale è bravo anche a salvarsi sul panamense Eduardo Guerrero.

Nella ripresa Dovbyk per un soffio non arriva alla correzione sul colpo di testa di Evan Ndicka, poi il bomber della Roma lascia il campo: al suo posto, Ivan Jurić getta nella mischia Eldor Shomurodov.



L'ex tecnico del Torino inserisce anche Paulo Dybala, accolto dall'ovazione del pubblico di casa, ma è un altro subentrato - il capitano Lorenzo Pellegrini - a sfiorare il gol su punizione.



Nel quarto d'ora finale un'uscita a vuoto di Svilar mette i brividi all'Olimpico, ma il "solito" Tymchyk non riesce ad approfittarne. Poi Shomurodov fallisce una clamorosa chance per raddoppiare. Il fischio finale è come una liberazione per i tifosi Giallorossi, che incamerano la prima vittoria in questa UEFA Europa League.