Anteprima UEFA Europa League: cosa guardare alla terza giornata

Nella terza giornata di UEFA Europa League, il Manchester United affronta in Turchia il Fenerbahçe, ovvero la squadra del suo ex allenatore José Mourinho, mentre Tottenham e Lazio puntano a restare a punteggio pieno.

Calcio d'inizio alle 21:00 CET se non specificato

Mercoledì 23 ottobre

Galatasaray - Elfsborg (16:30)

Braga - Bodø/Glimt (16:30)

Giovedì 24 ottobre

Roma - Dynamo Kyiv (18:45)

Eintracht Frankfurt - RFS (18:45)

Midtjylland - Union SG (18:45)

Ferencváros - Nice (18:45)

Maccabi Tel-Aviv - Real Sociedad (18:45)

PAOK - Viktoria Plzeň (18:45)

Qarabağ - Ajax (18:45)

Athletic Club - Slavia Praha

Porto - Hoffenheim

Twente - Lazio

Fenerbahçe - Manchester United

Malmö - Olympiacos

Lyon - Beşiktaş

Rangers - FCSB

Anderlecht - Ludogorets

Tottenham Hotspur - AZ Alkmaar

Gare di cartello

Fenerbahçe - Manchester United

Dopo aver allenato lo United dal 2016 al 2018 e aver vinto l'Europa League nel 2016/17, José Mourinho incrocia per la prima volta la strada del suo ex club da allenatore del Fenerbahçe.

"Ho fatto il mio lavoro lì", aveva detto il tecnico portoghese all'inizio dell'anno. "Mi piacerebbe veder vincere il Manchester United". Tuttavia non v'è dubbio che il suo augurio sia una serata storta a Istanbul per l'imprevedibile squadra di Erik ten Hag.

Lo sapevi?

Il Fenerbahçe ha vinto le ultime due partite in casa contro lo United: 3-0 in Champions League nel 2004/05 e 2-1 (contro i Red Devils di Mourinho) nell'Europa League 2016/17.

I gol della sfida del 2016 tra Fenerbahçe e Manchester United

Tottenham Hotspur - AZ Alkmaar

"Non si può negare che stiamo crescendo, e questo in parte è dato dal nostro carattere resiliente", ha detto il tecnico Ange Postecoglou dopo che i suoi giovani Spurs hanno vinto la seconda partita consecutiva nella fase campionato. Adesso l'obiettivo è restare a punteggio pieno quando l'AZ volerà a Londra.

La squadra di Alkmaar, invece, punterà a interrompere una serie sfortunata. Ha perso tutte e otto le partite disputate in Inghilterra, la più famosa delle quali è stata la sconfitta per 3-0 a Ipswich nell'andata della finale di Coppa UEFA 1980/81.

Lo sapevi?

Il difensore centrale olandese degli Spurs, Micky van de Ven, ha raggiunto la velocità di 37,12 km/h in una recente partita di campionato, il picco massimo raggiunto da un giocatore in Premier League in questa stagione.

Highlights: Ferencváros - Tottenham 1-2 

Twente - Lazio

"Se continuiamo a giocare così, possiamo vincere molte altre partite", ha detto il centrocampista della Lazio, Matteo Guendouzi, dopo la vittoria per 4-1 contro il Nice nella seconda giornata. Con questo risultato i biancocelesti sono in testa alla classifica della fase campionato con un impressionante +6 di differenza reti.

Tuttavia, la formazione italiana non avrà vita facile a Enschede; il Twente ha solo due punti finora, ma ha pareggiato contro due delle principali contendenti al trofeo: il Manchester United e il Fenerbahçe di Mourinho.

Lo sapevi?

Il Twente ha pareggiato le ultime tre partite europee di questa stagione e, pur non avendo ancora perso in casa contro avversari italiani, tre partite su quattro contro squadre di Serie A sono terminate in pareggio.

Highlights: Lazio - Nice 4-1

Lyon - Beşiktaş

Tornato in Europa dopo due stagioni di assenza, il Lyon sta ben figurando in Europa League sotto la guida del tecnico Pierre Sage: dopo il 2-0 sull'Olympiacos nella prima giornata, alla seconda ha travolto per 4-1 i Rangers, con Alexandre Lacazette e Malick Fofana autori di due gol a testa a Glasgow.

La prossima sfida riporta alla memoria il viaggio verso le semifinali dell'Europa League 2016/17. Le Aquile Nere erano in vantaggio in casa per 2-1, ma alla fine la partita si è decisa ai rigori, con il Lyon che ha vinto dagli 11 metri per 7-6 a Istanbul.

Lo sapevi?

Il Beşiktaş ha posto fine a una serie di quattro sconfitte consecutive in terra francese vincendo 2-1 a Monaco nella sua ultima visita, nella Champions League 2017/18.

Beşiktaş - Lyon: la sequenza integrale dei rigori dei quarti del 2017

Altri campi

Solo cinque squadre hanno sei punti dopo due giornate: Lazio, Lyon, Anderlecht e Spurs, oltre ai rumeni del FCSB. L'allenatore Elias Charalambous ha detto che il successo per 1-0 sul PAOK nella seconda giornata è stata "una delle vittorie più importanti" della sua carriera. Una vittoria in casa dei Rangers non sarebbe ancora meglio?

Samu del Porto è il capocannoniere di questa Europa League, ma i suoi tre gol hanno portato solo un punto alla sua squadra. I Dragoni sperano che i suoi gol possano essere finalmente decisivi nella sfida interna contro i tedeschi dell'Hoffenheim.

Bilbao è la sede della finale di questa stagione e l'Athletic Club ha iniziato positivamente la fase di campionato, conquistando quattro punti negli incontri con Roma e AZ. Contro lo Slavia Praha prosegue la loro corsa verso la finale in casa.

