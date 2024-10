Elfsborg-Roma 1-0: i Giallorossi cadono in Svezia

La Roma incassa la prima sconfitta nella fase campionato di UEFA Europa League. Alla Borås Arena, contro l'Elfsborg vice campione di Svezia, i Giallorossi si inchinano 1-0, trafitti da un rigore trasformato sul finire del primo tempo dal ghanese Michale Baidoo. Dopo il pareggio casalingo contro l'Athletic Club all'esordio, la squadra di Ivan Jurić resta così con un punto in classifica.



Elfsborg-Roma 1-0: la partita minuto per minuto e le reazioni



E' Mile Svilar il portiere più impegnato nelle fasi iniziali della gara. L'estremo difensore se la cava sui tentativi di Baidoo, Besfort Zeneli e Gustav Henriksson, i Giallorossi rispondono con due conclusioni di Matías Soulé che però non creano problemi a Isak Pettersson.

Eldor Shomurodov, schierato come terminale offensivo al posto di Artem Dovbyk, calcia alto dopo un buon controllo, poi Svilar è ancora reattivo sul destro al volo del kosovaro Zeneli. Prima dell'intervallo, i vice campioni di Svezia sbloccano il risultato: l'arbitro concede il rigore per un tocco di mano in area di Tommaso Baldanzi e dal dischetto il ghanese Baidoo non sbaglia, firmando l'1-0.



La squadra di Jurić attacca nella ripresa alla ricerca del pareggio: Baldanzi ha sul sinistro la palla del possibile 1-1, ma il suo tiro è deviato da Niklas Hult in calcio d'angolo. Il tecnico della Roma getta nella mischia Paulo Dybala, Stephan El Shaarawy e Dovbyk, nel tentativo di alzare la qualità tecnica della squadra.

I Giallorossi vanno vicinissimi al pareggio con Niccolò Pisilli, che trova prima la respinta di Pettersson e poi l'opposizione con il corpo di un avversario. L'1-1 lo sfiora anche Lorenzo Pellegrini, entrato al posto di Baldanzi, ma il capitano prima calcia sull'esterno della rete dopo una bella iniziativa personale poi centra una clamorosa traversa con un gran sinistro da fuori area.

