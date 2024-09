Anteprima UEFA Europa League: cosa guardare alla seconda giornata

Nella seconda giornata della fase campionato di UEFA Europa League, il Manchester United gioca in Portogallo e il Tottenham Hotspur in Ungheria, mentre il Glasgow ospita il Lyon.

Tutte le partite iniziano alle 21:00 CET se non specificato.

Giovedì 3 ottobre

RFS - Galatasaray (18:45)

Ferencváros - Tottenham Hotspur (18:45)

Maccabi Tel-Aviv - Midtjylland (18:45)

Olympiacos - Braga (18:45)

Qarabağ - Malmö (18:45)

Real Sociedad - Anderlecht (18:45)

Lazio - Nice (18:45)

Slavia Praha - Ajax (18:45)

Hoffenheim - Dynamo Kyiv (18:45)

Athletic Club - AZ Alkmaar

Beşiktaş - Eintracht Frankfurt

Porto - Manchester United

Twente - Fenerbahçe

Viktoria Plzeň - Ludogorets

Elfsborg - Roma

PAOK - FCSB

Union SG - Bodø/Glimt

Rangers - Lyon

Big match della seconda giornata

Porto - Manchester United

Il calciatore del Porto, Samu, ha segnato il primo gol della nuova fase campionato, sebbene la sua rete al settimo minuto sia stata vana dato che alla fine il Bodø/Glimt ha vinto 3-2. "Se non diamo il massimo, non vinceremo", ha concluso il difensore Nehuen Pérez. Abbiamo sette partite da disputare e vogliamo fare bella figura in Europa League".

Questo sarà il nono incontro del Porto con lo United (il bilancio negli otto precedenti è V2 P3 S3). I Red Devils sono reduci dal pareggio casalingo contro il Twente, ex squadra di Erik ten Hag. "Non è stata una sconfitta ma è come se lo fosse. Farsi rimontare in casa in questo modo, è qualcosa che non può accadere", ha ammesso l'autore del gol, Christian Eriksen.

Lo sapevi?

La sconfitta europea più pesante di tutti i tempi dello United è stata in Portogallo: 5-0 in casa dello Sporting CP nella Coppa delle Coppe 1963/64. Gli inglesi inoltre hanno perso 4-0 in casa del Porto nella stessa competizione nel 1977.

Athletic Club - AZ Alkmaar

L'Athletic Club giocherà contro l'AZ Alkmaar la prima partita di questa edizione al San Mamés, stadio che ospiterà anche la finale del 21 maggio 2025. Ander Herrera non è sicuro che il pari in casa della Roma alla prima giornata sia stato un buon risultato. Come ha dichiarato a UEFA.com: "In questi tipi di tornei, ogni punto è importante ma capiremo se sarà valso di più, solo tra qualche settimana quando tireremo le somme delle prime giornate".

Lo sapevi?

Le due squadre si sono affrontate nella fase a gironi 2015/16, quando l'AZ ha vinto 2-1 in casa e pareggiato 2-2 in Spagna.

Ferencváros - Tottenham Hotspur

"Ci siamo attenuti ai nostri principi e abbiamo cercato di giocare il nostro calcio", ha detto il tecnico degli Spurs, Ange Postecoglou dopo la vittoria della prima giornata contro il Qarabağ. "Sono molto soddisfatto dell'impegno profuso dai ragazzi". Considerando che la sua squadra è rimasta in inferiorità numerica dopo appena dieci minuti, la vittoria per 3-0 è stata una vera e propria impresa per i londinesi. Aver giocato in queste condizioni potrebbe tornare utile nella sfida di Budapest.

Lo sapevi?

I 'Fradi' sono imbattuti in tre partite casalinghe europee di questa stagione (V1 P2), mentre per gli Spurs è la prima trasferta in Ungheria in gare ufficiali.

Rangers - Lyon

I Rangers hanno portato a casa tre punti nella prima giornata della fase campionato andando in gol dopo appena un minuto nel 2-0 sul Malmö (squadra che non era riuscita a sconfiggere in quattro precedenti incontri). Il risultato ha soddisfatto l'allenatore Philippe Clement. "Stiamo creando una nuova squadra", ha detto il belga. "In estate 16 giocatori hanno lasciato il club e ne sono arrivati 11 nuovi, quindi per noi è l'inizio di un nuovo percorso".

Il Lyon invece ha battuto senza troppe difficoltà per 2-0 l'Olympiacos, vincitore della passata Conference League. "Quando si gioca in Europa, è sempre importante cercare di ottenere tre punti", ha spiegato il centrocampista Nemanja Matić. La squadra del tecnico Pierre Sage può affidarsi alle statistiche dato che il Lyon ha vinto entrambi i precedenti a Ibrox: 3-0 nel 2007 e 2-0 nel 2021.

Lo sapevi?

Il capitano James Tavernier ha bisogno di un solo altro gol per eguagliare il record di 21 gol europei di Ally McCoist, che è al secondo posto nella classifica di tutti i tempi del club dietro ad Alfredo Morelos (29).

Negli altri campi

L'Ajax ha ottenuto la vittoria più larga della prima giornata, travolgendo il Beşiktaş per 4-0. Tuttavia nella seconda giornata il compito sembra più arduo dato che giocherà in casa dello Slavia Praha, club contro cui ha perso la sua unica precedente trasferta in Cechia per 2-1 nel 2007. Il Bodø/Glimt è stato protagonista del giovedì sera nelle ultime stagioni di Conference League, e adesso in Europa League sta confermando il suo status di sorpresa avendo battuto nella prima giornata in rimonta il Porto. Nella seconda giornata, i campioni norvegesi volano a Bruxelles per affrontare l'Union SG. Sei giocatori sono a pari merito con due gol in testa alla classifica dei marcatori: Bruma del Braga, Boulaye Dia della Lazio, Mika Godts dell'Ajax, Jens Petter Hauge del Bodø/Glimt, Darius Olaru dell'FCSB e Ruben van Bommel dell'AZ (il figlio della leggenda Orange, Mark van Bommel). .



