Roma-Athletic Club 1-1: Paredes risponde a Dovbyk

Il terzo gol consecutivo di Artem Dovbyk non basta alla Roma per conquistare la vittoria nella prima gara stagionale di UEFA Europa League: l'Athletic Club, che tornava in Europa dopo sei anni di assenza, non si arrende e, sugli sviluppi di una palla inattiva, trova il gol del pareggio a cinque minuti dalla fine. Allo Stadio Olimpico finisce 1-1.



Roma-Athletic Club 1-1: la partita minuto per minuto e le reazioni



L'avvio dell'Athletic Club, orfano di Oihan Sancet e che lascia Nico Williams - in dubbio alla vigilia - in panchina, è incoraggiante, ma con il passare dei minuti la Roma prende il sopravvento.

La squadra di Ivan Jurić sfiora il vantaggio con Paulo Dybala, che non inquadra lo specchio della porta dei baschi, ma al 32' i padroni di casa sbloccano il risultato. Cross perfetto di Angeliño e colpo di testa vincente di Dovbyk, che non dà scampo a Julen Agirrezabala: per l'attaccante ucraino è il primo gol europeo con la maglia della Roma.



La ripresa si apre con Matías Soulé al posto di Dybala. Proprio l'argentino in ripartenza ha una grande chance per il raddoppio: il portiere dei baschi, però, è attento a respingere il sinistro dell'ex Frosinone. Valverde cerca risorse dalla panchina e inserisce l'attesissimo Nico Williams insieme ad Ander Herrera, mentre Jurić si affida a Niccolò Pisilli che entra al posto di Tommaso Baldanzi.



Per Ivan Juric, qui a colloquio con Gianluca Mancini, è stato l'esordio europeo sulla panchina della Roma AS Roma via Getty Images

I cambi sortiscono l'effetto sperato dai baschi che, sugli sviluppi di un calcio di punizione poco prima dello scadere, trovano il gol del prezioso pareggio.



Aitor Paredes, un difensore spintosi in attacco, ne approfitta e batte di testa Mile Svilar da posizione ravvicinata, sull'assist di Unai Nuñez. La prima sfida della fase campionato dei Giallorossi si chiude con il risultato finale di 1-1.