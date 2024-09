Dynamo Kyiv-Lazio 0-3: Biancocelesti, esordio con tris

La Lazio e il suo allenatore Marco Baroni si regalano una partenza da favola nella fase campionato di UEFA Europa League. Ad Amburgo, contro la Dynamo Kyiv, i Biancocelesti conquistano una larga vittoria che vale i primi tre punti in classifica: al Volksparkstadion apre e chiude il conto Boulaye Dia, nel 3-0 finale va a segno anche il nigeriano Fisayo Dele-Bashiru.



Dynamo Kyiv-Lazio 0-3: la partita minuto per minuto e le reazioni



Alla Lazio servono meno di cinque minuti per sbloccare il risultato. Dopo un pallone recuperato dai Biancocelesti, Pedro Rodríguez e Dia scambiano nello stretto e l'attaccante senegalese ex Salernitana fa centro con una conclusione di precisione sul palo più lontano.

E' una doccia fredda per i ragazzi allenati da Oleksandr Shovkovsky, che perdono anche per problemi fisici Brayan Ceballos: al posto del colombiano entra Kristian Bilovar. La squadra di Baroni, alla "prima" panchina europea, continua a giocare alla grande e prima dell'intervallo colpisce altre due volte.

Prima è Dele-Bashiru, nato proprio ad Amburgo, che raccoglie la splendida verticalizzazione di Matías Vecino e supera Heorhiy Bushchan con una perfetta conclusione di destro. Poi è Dia a festeggiare la doppietta personale con un perfetto colpo di testa sul cross precisissimo del nigeriano Dele-Bashiru, incontenibile nel primo tempo.



Fisayo Dele-Bashiru ha realizzato il suo primo gol in maglia Biancoceleste AFP via Getty Images

Prima dell'intervallo sale in cattedra Ivan Provedel, protagonista di due eccellenti parate sulla punizione di Volodymyr Brazhko e sul sinistro da fuori area di Andriy Yarmolenko. Nel secondo tempo va più vicina la Lazio al poker che non la Dynamo a riaprire la partita: in transizione Pedro colpisce un clamoroso palo, mentre Taras Mykhavko respinge sulla linea il tap-in del subentrato Gustav Isaksen.