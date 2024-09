Ten Hag e Maguire sul "salto di qualità" del Manchester United in Europa League – l'intervista

Dopo una Premier League fatta più di bassi che di alti nel 2023/24, il Manchester United ha salvato la stagione battendo il Manchester City per 2-1 nella finale di FA Cup, con un risultato che ha dato morale e un posto in UEFA Europa League alla squadra.

Mentre lo United si prepara a scendere in campo nella nuova fase campionato del torneo, il tecnico Erik ten Hag e il capitano Harry Maguire hanno parlato a UEFA.com delle sfide che attendono i Red Devils e del ritorno del grande ex Ruud van Nistelrooy all'Old Trafford come vice allenatore.

Sulla vittoria in finale di FA Cup 2023/24 contro il Manchester City che è valsa la qualificazione in Europa League

Ten Hag: è stata una stagione difficile costellata da tanti infortuni che ci hanno rallentato in campionato e non ci hanno permesso di trovare l'assetto giusto dovendo fare molti cambi. Penso che abbiamo giocato con la formazione che avevamo in mente solo due volte durante l'intera stagione.

È positivo aver vinto la finale di FA Cup [contro il Man City] per tanti motivi. Oltre a vincere la finale, abbiamo eliminato il Liverpool. Questo significa che, insieme all'Arsenal, abbiamo eliminato due delle tre squadre più importanti d'Inghilterra e abbiamo vinto un premio importante. È stato un ottimo modo per concludere la stagione.

Erik ten Hag con la FA Cup Manchester United via Getty Imag

Maguire: non siamo stati abbastanza costanti [in campionato], ma sapevamo anche di avere una squadra in grado di battere chiunque se in giornata. È quello che abbiamo fatto ed è molto importante, perché ci ha permesso di tornare a giocare in Europa. Ed è lì che questo club deve giocare, in Europa. Ovviamente la Champions League è il nostro obiettivo, ma è ovvio che vogliamo partecipare alle competizioni europee.

Sulla filosofia di gioco di Ten Hag

Ten Hag: vogliamo dominare sempre gli avversari. Ci sono state diverse [influenze sul mio stile], ma in passato mi sono ispirato a Rinus Michels e Kees Rijvers, oltre che Johan Cruyff e Louis van Gaal.

Maguire, Ten Hag e Bruno Fernandes con la Coppa di Lega che lo United ha vinto a febbraio 2023 Manchester United via Getty Imag

Sul futuro dello United

Ten Hag: è uno dei club più grandi del mondo, uno dei primi cinque. La nostra sfida più grande è vincere trofei, e ci stiamo lavorando da due anni.

Abbiamo già vinto due trofei [la Coppa di Lega 2022/23 e la FA Cup 2023/24], ma abbiamo fame di vittoria. Adesso però dobbiamo fare il passo successivo, ovvero competere con le migliori squadre del mondo. [Il nuovo vice] Ruud van Nistelrooy è un'ottima aggiunta al nostro staff perché porta con sé il DNA del Manchester United.

Maguire: c'è una buona energia nella squadra. I nuovi ragazzi hanno fatto davvero bene e hanno ben impressionato.

