Cosa guardare alla prima giornata di UEFA Europa League

Il tecnico del Manchester United, Erik ten Hag, si prepara ad un incontro ricco di emozioni, mentre i campioni di Turchia e di Grecia si sfidano alla prima giornata della nuova fase campionato di UEFA Europa League.

Gioca a Indovinane Sei

Calci di inizio ore 21.00 CET salvo diversa indicazione

Mercoledì 25 settembre

AZ Alkmaar - Elfsborg (18:45)

Bodø/Glimt - Porto (18:45)

Dynamo Kyiv - Lazio

Midtjylland - Hoffenheim

Galatasaray - PAOK

Manchester United - Twente

Nice - Real Sociedad

Ludogorets - Slavia Praha

Anderlecht - Ferencváros

Giovedì 26 settembre

Fenerbahçe - Union SG (18:45)

Malmö - Rangers (18:45)

Ajax - Beşiktaş

Roma - Athletic Club

Eintracht Frankfurt - Viktoria Plzeň

FCSB - RFS

Lyon - Olympiacos

Braga - Maccabi Tel-Aviv

Tottenham Hotspur - Qarabağ

Le sfide principali

Erik ten Hag ha trascorso gran parte della carriera da giocatore nel Twente, più un periodo da allenatore delle giovanili insieme a un altro volto molto caro all'Old Trafford: Steve McClaren. "Il Twente è la mia squadra", ha detto. "Sono cresciuto in zona, ci ho giocato e ci ho lavorato in vari ruoli per 23 anni".

La squadra di Enschede è arrivata terza in campionato la scorsa stagione e Ten Hag sa che non può permettersi di essere tenero con il suo ex club. "Con il nuovo format ogni partita conta", ha spiegato. "È una gara speciale per me, ma dobbiamo vincere e basta".

I gol più belli del Manchester United nella fase a gironi di Europa League

Con una trasferta non troppo lunga di 500 km, i campioni di Grecia del PAOK – fondato da rifugiati dell'ex Costantinopoli – affrontano i campioni di Turchia a Istanbul. Tra le fila del PAOK ci sono due giocatori che hanno militato nelle altre due squadre di Istanbul: Mbwana Samatta (Fenerbahçe) e Omar Colley (Beşiktaş).

La formazione turca può contare su Victor Osimhen, che è arrivato a Istanbul quasi a sorpresa ed è felice di ritrovare l'ex compagno Dries Mertens. "È stato un fratello maggiore per me", ha detto l'attaccante nigeriano.

Gol storici del Galatasaray in Europa League

Heungmin Son ha due buoni motivi per ricordare l'ultima volta che gli Spurs hanno ospitato i campioni dell'Azerbaigian, avendo segnato una doppietta nel 3-1 contro il Qarabağ in Europa League 2015/16. Di ritorno nelle competizioni continentali dopo un anno di assenza, la squadra londinese sente di avere qualcosa da dimostrare.

Ange Postecoglou, alla seconda stagione in panchina, ha recentemente dichiarato: "Vinco sempre qualcosa al secondo anno". Significa forse che gli Spurs potranno vincere l'Europa League dopo la Coppa UEFA del 1972 e del 1984?

Tottenham - Qarabağ: guarda la doppietta di Heung-Min Son

Molti occhi saranno puntati su Artem Dovbyk nella gara tra Roma e Athletic Club, una delle poche squadre della Liga contro cui non ha segnato nell'eccezionale stagione 2023/24 al Girona. "C'è molta pressione su di me, ma il calcio senza pressione non è calcio", ha detto l'ucraino, che ha segnato regolarmente in Europa con il Dnipro-1 prima del suo trasferimento in Spagna. "Sento la responsabilità, ma è un onore giocare in Italia".

Dovbyk avrà il suo bel da fare contro un Athletic che schiera due nazionali spagnoli che hanno brillato a EURO 2024: l'attaccante Nico Williams e il portiere Unai Simón.

Statistica

L'Athletic ha vinto solo una volta in nove trasferte in Italia (P3 S5), 2-1 in casa della Sampdoria in Coppa UEFA nel settembre 1997.



Grandi gol della Roma in Europa League

Dopo il quinto posto in Eredivisie la scorsa stagione, il primo compito del nuovo allenatore Francesco Farioli è stato quello di guidare l'Ajax nei tre turni di qualificazione di Europa League. Ora la squadra di Amsterdam inizia con una sfida casalinga contro il Beşiktaş, battuto sei volte su sei in passato.

Il nuovo allenatore della formazione turca, il nederlandese Giovanni van Bronckhorst, cercherà di ribaltare la situazione con i nuovi acquisti Ciro Immobile e João Mário, che stanno già avendo un impatto evidente in attacco.

Gol storici dell'Ajax in Europa League

Altri spunti

A Lione, l'Olympiacos gioca la sua prima partita europea da quando è diventato il primo club greco a vincere una competizione UEFA grazie al successo contro la Fiorentina in finale di Conference League.

Mohamed-Ali Cho, attaccante del Nizza e della Francia Under 21, ritrova la Real Sociedad, in cui ha giocato dal 2022 fino al suo ritorno in Ligue 1 a gennaio.

I lettoni dell'RFS (in trasferta contro l'FCSB) vantano il capocannoniere delle qualificazioni di Europa League 2024/25: Jānis Ikaunieks, autore di sei gol in quattro partite di Europa League e altri due in quattro gare di qualificazione di Champions League.

Spiegazione del nuovo format dell'Europa League