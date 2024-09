Buffon in esclusiva: il Parma, la Coppa UEFA, il Premio del Presidente UEFA

Gianluigi Buffon ha ricevuto a Monaco il Premio del Presidente UEFA 2024 direttamente dal Presidente UEFA Aleksander Čeferin. UEFA.com ha parlato in esclusiva con il leggendario portiere italiano, che ha raccontato la sua carriera e il suo Parma, con cui ha alzato al cielo la Coppa UEFA nel 1998/99.

Premio del Presidente UEFA: guarda i migliori momenti di Buffon

Ricevere il Premio del Presidente UEFA

"E' una bella sensazione e ne sono orgoglioso. Perché significa che qualcuno ha apprezzato tanti aspetti dei miei 29 anni di carriera. Cose in campo, e forse anche quelle lontane dagli occhi del pubblico, sia nello spogliatoio che in qualsiasi altro ambiente. Quindi, sicuramente mi rende felice. Significa davvero molto. Perché ho avuto una carriera ricca di riconoscimenti sportivi. E penso di averli guadagnati tutti con il sudore, il duro lavoro, il talento e anche un po' di fortuna. Ma nel corso della mia carriera ho sicuramente preso molte decisioni che hanno reso ancora più difficile la mia ricerca di alcuni trofei. Ma lo considero la migliore prova di ciò che è una persona; in cosa credono e per cosa combattono. E penso di aver fatto molte scelte difficili nella mia carriera, il che non ha reso affatto più facile raggiungere i miei obiettivi nel calcio. Questo è quello che sono però. E quello era il modo migliore per potermi guardare allo specchio e vivere felicemente la mia vita".

Buffon esulta nella finale di Coppa UEFA 1998/99 Popperfoto via Getty Images

La stagione della Coppa UEFA 1998/99

"All'epoca avevo 21 anni e la Coppa UEFA era davvero di un certo livello. All'epoca era prestigiosa quasi quanto la [UEFA] Champions League. Perché c'erano quasi tutte le squadre dei campionati più importanti. Quindi è stata una competizione davvero dura. Ricordo quella stagione, perché giocavamo tante partite. Ricordo alcune partite, soprattutto contro i Rangers. Un'altra è stata contro il Fenerbahçe, che è stata dura e abbiamo perso all'andata, ma siamo riusciti a ribaltare la situazione al ritorno. Allora sapevi che per vincere dovevi fare qualcosa di speciale. Alla fine, la partita più facile è stata quasi la finale contro il Marsiglia a Mosca. Siamo stati fortunati perché avevano tre o quattro giocatori squalificati che erano ottimi giocatori e questo ci ha aiutato a vincere il trofeo. Ma è un bellissimo ricordo: finché l'Atalanta non ha vinto, eravamo l'ultima squadra italiana a vincere la Coppa UEFA".

Quel Parma leggendario...

Quel Parma è stato incredibile. Il tipo di squadra che oggi potrebbe competere per vincere la Champions League. Ricordo che, a parte me, in difesa c'erano Néstor Sensini, Fabio Cannavaro e [Lillian] Thuram. Poi c'erano [Diego] Fuser, [Mario] Stanić, [Paolo] Vanoli, [Juan Sebastian] Verón, [Alain] Boghossian. In attacco c'erano [Enrico] Chiesa, [Hernan] Crespo, [Abel] Balbo, [Faustino] Asprilla. Eravamo una squadra con capacità e punti di forza eccezionali. Penso che quelli siano stati gli anni migliori del calcio italian, perché c'erano sette squadre, oltre a Juventus, [AC] Milan e le solite squadre - c'erano anche [S.S.] Lazio, Parma e [ACF] Fiorentina, che avevano grandi squadre".