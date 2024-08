Sorteggio fase campionato Europa League: tutto pronto per l'inizio di una nuova era della competizione

Col sorteggio di venerdì 30 agosto a Montecarlo, le 36 squadre hanno scoperto gli avversari che affronteranno nella prima fase campionato in assoluto della UEFA Europa League.

Nuovo format: tutto quello da sapere

Anche se le squadre conoscono già tutti i loro avversari, il calendario con le date e gli orari delle partite sarà elaborato in seguito e annunciato sabato 31 agosto, per garantire che non ci siano incompatibilità nel calendario con le squadre della UEFA Champions League e della UEFA Conference League che giocano nelle stesse città.

Gli avversari di ogni squadra nella fase campionato

Ajax In casa

Lazio (ITA)

Maccabi Tel-Aviv (ISR)

Galatasaray (TUR)

Beşiktaş (TUR) In trasferta

Slavia Praha (CZE)

Real Sociedad (ESP)

Qarabağ (AZE)

RFS (LVA)

Anderlecht In casa

Porto (POR)

Ferencváros (HUN)

Ludogorets (BUL)

Hoffenheim (GER) In trasferta

Slavia Praha (CZE)

Real Sociedad (ESP)

Viktoria Plzeň (CZE)

RFS (LVA)

Athletic Club In casa

Slavia Praha (CZE)

AZ Alkmaar (NED)

Viktoria Plzeň (CZE)

Elfsborg (SWE) In trasferta

Roma (ITA)

Fenerbahçe (TUR)

Ludogorets (BUL)

Beşiktaş (TUR)

AZ Alkmaar In casa

Roma (ITA)

Fenerbahçe (TUR)

Galatasaray (TUR)

Elfsborg (SWE) In trasferta

Tottenham (ENG)

Ferencváros (HUN)

Ludogorets (BUL)

Athletic Club (ESP)

Beşiktaş In casa

Frankfurt (GER)

Maccabi Tel-Aviv (ISR)

Malmö (SWE)

Athletic Club (ESP) In trasferta

Ajax (NED)

Lyon (FRA)

Bodø/Glimt (NOR)

Twente (NED)

Bodø/Glimt In casa

Porto (POR)

Maccabi Tel-Aviv (ISR)

Qarabağ (AZE)

Beşiktaş (TUR) In trasferta

Manchester United (ENG)

Braga (POR)

Union SG (BEL)

Nice (FRA)

Braga In casa

Lazio (ITA)

Maccabi Tel-Aviv (ISR)

Bodø/Glimt (NOR)

Hoffenheim (GER) In trasferta

Roma (ITA)

Olympiacos (GRE)

Union SG (BEL)

Elfsborg (SWE)

Dynamo Kyiv In casa

Lazio (ITA)

Ferencváros (HUN)

Viktoria Plzeň (CZE)

RFS (LVA) In trasferta

Roma (ITA)

Real Sociedad (ESP)

Galatasaray (TUR)

Hoffenheim (GER)

Elfsborg In casa

Roma (ITA)

Braga (POR)

Qarabağ (AZE)

Nice (FRA) In trasferta

Tottenham (ENG)

AZ Alkmaar (NED)

Galatasaray (TUR)

Athletic Club (ESP)

FCSB In casa

Manchester United (ENG)

Olympiacos (GRE)

Midtjylland (DEN)

RFS (LVA) In trasferta

Rangers (SCO)

PAOK (GRE)

Qarabağ (AZE)

Hoffenheim (GER)

Fenerbahçe In casa

Manchester United (ENG)

Lyon (FRA)

Union SG (BEL)

Athletic Club (ESP) In trasferta

Slavia Praha (CZE)

AZ Alkmaar (NED)

Midtjylland (DEN)

Twente (NED)

Ferencváros In casa

Tottenham (ENG)

AZ Alkmaar (NED)

Malmö (SWE)

Nice (FRA) In trasferta

Frankfurt (GER)

PAOK (GRE)

Dynamo Kyiv (UKR)

Anderlecht (BEL)

Frankfurt In casa

Slavia Praha (CZE)

Ferencváros (HUN)

Viktoria Plzeň (CZE)

RFS (LVA) In trasferta

Roma (ITA)

Lyon (FRA)

Midtjylland (DEN)

Beşiktaş (TUR)

Galatasaray In casa

Tottenham (ENG)

PAOK (GRE)

Dynamo Kyiv (UKR)

Elfsborg (SWE) In trasferta

Ajax (NED)

AZ Alkmaar (NED)

Malmö (SWE)

RFS (LVA)

Hoffenheim In casa

Tottenham (ENG)

Lyon (FRA)

Dynamo Kyiv (UKR)

FCSB (ROU) In trasferta

Porto (POR)

Braga (POR)

Midtjylland (DEN)

Anderlecht (BEL)

Lazio In casa

Porto (POR)

Real Sociedad (ESP)

Ludogorets (BUL)

Nice (FRA) In trasferta

Ajax (NED)

Braga (POR)

Dynamo Kyiv (UKR)

Twente (NED)

Ludogorets In casa

Slavia Praha (CZE)

AZ Alkmaar (NED)

Midtjylland (DEN)

Athletic Club (ESP) In trasferta

Lazio (ITA)

Lyon (FRA)

Viktoria Plzeň (CZE)

Anderlecht (BEL)

Lyon In casa

Frankfurt (GER)

Olympiacos (GRE)

Ludogorets (BUL)

Beşiktaş (TUR) In trasferta

Rangers (SCO)

Fenerbahçe (TUR)

Qarabağ (AZE)

Hoffenheim (GER)

Maccabi Tel-Aviv In casa

Porto (POR)

Real Sociedad (ESP)

Midtjylland (DEN)

RFS (LVA) In trasferta

Ajax (NED)

Braga (POR)

Bodø/Glimt (NOR)

Beşiktaş (TUR)

Malmö In casa

Rangers (SCO)

Olympiacos (GRE)

Galatasaray (TUR)

Twente (NED) In trasferta

Slavia Praha (CZE)

Ferencváros (HUN)

Qarabağ (AZE)

Beşiktaş (TUR)

Manchester United In casa

Rangers (SCO)

PAOK (GRE)

Bodø/Glimt (NOR)

Twente (NED) In trasferta

Porto (POR)

Fenerbahçe (TUR)

Viktoria Plzeň (CZE)

FCSB (ROU)

Midtjylland In casa

Frankfurt (GER)

Fenerbahçe (TUR)

Union SG (BEL)

Hoffenheim (GER) In trasferta

Porto (POR)

Maccabi Tel-Aviv (ISR)

Ludogorets (BUL)

FCSB (ROU)

Nice In casa

Rangers (SCO)

Real Sociedad (ESP)

Bodø/Glimt (NOR)

Twente (NED) In trasferta

Lazio (ITA)

Ferencváros (HUN)

Union SG (BEL)

Elfsborg (SWE)

Olympiacos In casa

Rangers (SCO)

Braga (POR)

Qarabağ (AZE)

Twente (NED) In trasferta

Porto (POR)

Lyon (FRA)

Malmö (SWE)

FCSB (ROU)

PAOK In casa

Slavia Praha (CZE)

Ferencváros (HUN)

Viktoria Plzeň (CZE)

FCSB (ROU) In trasferta

Manchester United (ENG)

Real Sociedad (ESP)

Galatasaray (TUR)

RFS (LVA)

Porto In casa

Manchester United (ENG)

Olympiacos (GRE)

Midtjylland (DEN)

Hoffenheim (GER) In trasferta

Lazio (ITA)

Maccabi Tel-Aviv (ISR)

Bodø/Glimt (NOR)

Anderlecht (BEL)

Qarabağ In casa

Ajax (NED)

Lyon (FRA)

Malmö (SWE)

FCSB (ROU) In trasferta

Tottenham (ENG)

Olympiacos (GRE)

Bodø/Glimt (NOR)

Elfsborg (SWE)

Rangers In casa

Tottenham (ENG)

Lyon (FRA)

Union SG (BEL)

FCSB (ROU) In trasferta

Manchester United (ENG)

Olympiacos (GRE)

Malmö (SWE)

Nice (FRA)

Real Sociedad In casa

Ajax (NED)

PAOK (GRE)

Dynamo Kyiv (UKR)

Anderlecht (BEL) In trasferta

Lazio (ITA)

Maccabi Tel-Aviv (ISR)

Viktoria Plzeň (CZE)

Nice (FRA)

RFS In casa

Ajax (NED)

PAOK (GRE)

Galatasaray (TUR)

Anderlecht (BEL) In trasferta

Frankfurt (GER)

Maccabi Tel-Aviv (ISR)

Dynamo Kyiv (UKR)

FCSB (ROU)

Roma In casa

Frankfurt (GER)

Braga (POR)

Dynamo Kyiv (UKR)

Athletic Club (ESP) In trasferta

Tottenham (ENG)

AZ Alkmaar (NED)

Union SG (BEL)

Elfsborg (SWE)

Slavia Praha In casa

Ajax (NED)

Fenerbahçe (TUR)

Malmö (SWE)

Anderlecht (BEL) In trasferta

Frankfurt (GER)

PAOK (GRE)

Ludogorets (BUL)

Athletic Club (ESP)

Tottenham In casa

Roma (ITA)

AZ Alkmaar (NED)

Qarabağ (AZE)

Elfsborg (SWE) In trasferta

Rangers (SCO)

Ferencváros (HUN)

Galatasaray (TUR)

Hoffenheim (GER)

Twente In casa

Lazio (ITA)

Fenerbahçe (TUR)

Union SG (BEL)

Beşiktaş (TUR) In trasferta

Manchester United (ENG)

Olympiacos (GRE)

Malmö (SWE)

Nice (FRA)

Union SG In casa

Roma (ITA)

Braga (POR)

Bodø/Glimt (NOR)

Nice (FRA) In trasferta

Rangers (SCO)

Fenerbahçe (TUR)

Midtjylland (DEN)

Twente (NED)

Viktoria Plzeň In casa

Manchester United (ENG)

Real Sociedad (ESP)

Ludogorets (BUL)

Anderlecht (BEL) In trasferta

Frankfurt (GER)

PAOK (GRE)

Dynamo Kyiv (UKR)

Athletic Club (ESP)

Quando sono le partite della fase campionato di Europa League?

Giornata 1: 25/26 settembre 2024

Giornata 2: 3 ottobre 2024

Giornata 3: 24 ottobre 2024

Giornata 4: 7 novembre 2024

Giornata 5: 28 novembre 2024

Giornata 6: 12 dicembre 2024

Giornata 7: 23 gennaio 2025

Giornata 8: 30 gennaio 2025

Sorteggio spareggi per la fase a eliminazione diretta: 31 gennaio 2025

Sorteggio ottavi, quarti, semifinali: 21 febbraio 2025

Come si è svolto il sorteggio?

Per determinare le otto diverse squadre che ogni club avrebbe affrontato, le contendenti sono state suddivise in quattro fasce in base al ranking rilevato all'inizio della stagione. Ogni squadra è stata sorteggiata contro due squadre di ogni fascia, che affronterà una in casa e una in trasferta.

Nella fase campionato, le squadre non possono affrontare club della stessa federazione e possono giocare contro un massimo di due club della stessa nazione.

Date sorteggi e partite Europa League 2024/25

Dove si gioca la finale di Europa League del 2025? La finale della UEFA Europa League 2024/25 si svolgerà all'Estadio de San Mamés di Bilbao, in Spagna, mercoledì 21 maggio 2025.

I sorteggi sono provvisori e soggetti all'esito di indagini e/o procedimenti legali in corso e alla conferma finale da parte della UEFA.