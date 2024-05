Ademola Lookman dell'Atalanta è stato nominato Player of the Match della finale di UEFA Europa League

Ademola Lookman è stato nominato Player of the Match Hankook grazie alla sua tripletta, che ha regalato all'Atalanta la vittoria nella finale di UEFA Europa League a Dublino.

La valutazione del panel dell'Osservatore Tecnico UEFA sulla prestazione del nigeriano afferma: "(È stato premiato) per ovvi motivi e per il suo entusiasmo e la sua energia. È stato davvero brillante e le sue finalizzazioni sono state perfette".

Lookman ha aperto le marcature finalizzando l'assist di Davide Zappacosta, prima di segnare un fantastico gol al 26'. Una costante minaccia durante tutta la sfida, è diventato il primo giocatore a segnare una tripletta in una finale di Europa League, dopo aver trasformato l'assist di Gianluca Scamacca al 75'.

Lookman si appresta ad incontrare i giornalisti con la medaglia al collo UEFA via Getty Images

“Ho sempre avuto fiducia nella mia capacità di creare, segnare gol, aiutare i miei compagni di squadra”, ha detto il 26enne nella conferenza stampa post-partita. “Negli ultimi due anni sono riuscito a portare il mio gioco a un livello completamente nuovo. Forse [la mia forma migliore] sarebbe potuta arrivare prima, ma è arrivata adesso. Questo è solo l'inizio. Spero in altre serate come questa e di continuare a migliorare".

È la sesta volta che un giocatore segna una tripletta nella finale di una competizione UEFA per club. Ferenc Puskás ha segnato quattro gol per il Real Madrid contro l'Eintracht Francoforte nella finale di Coppa dei Campioni del 1960, e poi tre al Benfica nella finale della stessa competizione del 1962.

Anche Alfredo Di Stéfano ne ha segnati tre per il Madrid nella finale del 1960, così come Pierino Prati per il Milan contro l'Ajax nella finale del 1969. L'unica tripletta precedente in una finale di Coppa UEFA o Europa League è stata segnata da Jupp Heynckes, quando il Mönchengladbach ha battuto il Twente nel 1975.

Lookman è solo il terzo giocatore nigeriano a trovare la rete in una finale di Coppa UEFA o Europa League, dopo Alex Iwobi nella sconfitta per 4-1 dell'Arsenal contro il Chelsea nel 2019 e Joe Aribo, che ha segnato il gol dei Rangers nella sconfitta ai rigori contro l'Eintracht Francoforte due anni fa. È anche il terzo nigeriano a vincere una finale della competizione, dopo Taribo West (Inter, 1998) e Chidi Odiah (CSKA Mosca, 2005).

Dopo la partita, ha detto che giocare con la maglia della Nigeria lo ha aiutato a migliorare il suo modo di stare in campo. “È incredibile [giocare per la Nigeria]”, ha spiegato. “Il sostegno e l'amore che ricevo in patria dalla gente è incredibile. Mi dà la motivazione per evolvere in diversi ambiti - come persona, non solo nel mio modo di giocare”.

Player of the Match: finali precedenti

2023 Yassine Bounou (Siviglia)

2022 Kevin Trapp (Francoforte)

2021 Étienne Capoue (Villarreal)

2020 Luuk de Jong (Siviglia)

2019 Eden Hazard (Chelsea)

2018 Antoine Griezmann (Atlético de Madrid)

2017 Ander Herrera (Man United)

2016 Coke (Siviglia)

2015 Éver Banega (Siviglia)

2014 Ivan Rakitić (Siviglia)

2013 Branislav Ivanović (Chelsea)

2012 Radamel Falcao (Atlético)

2011 Radamel Falcao (Porto)

2010 Diego Forlán (Atlético de Madrid)

2009 Darijo Srna (Shakhtar)

2008 Andrey Arshavin (Zenit)

2007 Andrés Palop (Siviglia)

2006 Enzo Maresca (Siviglia)

2005 Daniel Carvalho (CSKA Moskva)

2004 Roberto Ayala (Valencia)

2003 Derlei (Porto)

2002 Jon Dahl Tomasson (Feyenoord)

2001 Gary McAllister (Liverpool)

2000 Cláudio Taffarel (Galatasaray)

1999 Hernán Crespo (Parma)

1998 Ronaldo (Inter)