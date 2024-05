Atalanta-Leverkusen 3-0: la Dea trionfa a Dublino

Un'Atalanta sfavillante, trascinata da un Ademola Lookman semplicemente devastante, conquista il suo primo trofeo europeo. A Dublino, contro un Bayer Leverkusen finora imbattuto in stagione, la squadra di Gian Piero Gasperini gioca una finale capolavoro e si aggiudica la UEFA Europa League: contro i campioni di Germania finisce 3-0, grazie alla fantastica tripletta del 26enne attaccante della nazionale nigeriana.

Momenti chiave 12' Lookman sblocca la finale su assist di Zappacosta

26' L'ex giocatore del Leicester trova il raddoppio con un tiro a giro dopo il tunnel a Xhaka

35' Musso neutralizza con bravura il tentativo di Grimaldo

43' Kovář riesce a opporsi alla conclusione di De Ketelaere

59' Frimpong non trova lo specchio della porta da posizione favorevole

75' L'attaccante nigeriano firma il tris e blinda il trionfo con un sinistro sotto l'incrocio dopo un doppio passo

La partita in breve: Lookman trascina i Nerazzurri al trionfo

Ademola Lookman (No11) porta in vantaggio l'Atalanta AFP via Getty Images

L'Atalanta presenta un atteggiamento molto offensivo con l'olandese Teun Koopmeiners schierato tra i quattro di centrocampo e in attacco il tridente composto da Charles De Ketelaere, Gianluca Scamacca e Lookman. La Dea impiega appena 12 minuti per sbloccare la finale. Sugli sviluppi di un corner, Davide Zappacosta mette un bellissimo pallone in area, Lookman anticipa Exequiel Palacios e con un perfetto tocco di sinistro non lascia scampo al ceco Matěj Kovář: 1-0.

Il pubblico nerazzurro è in visibilio, i campioni di Germania provano a imbastire una reazione ma Juan Musso, aiutato da una deviazione, blinda la sua porta sul tentativo di Josip Stanišić, dopo che lo spagnolo Álex Grimaldo aveva mancato il pallone. Così, al 26', arriva il raddoppio dell'Atalanta. Lookman questa volta fa tutto da solo, marcato da tre avversari supera con un tunnel Granit Xhaka e con un destro a giro trova l'angolo più lontano, dove il portiere avversario non può arrivare.

Scamacca sfiora il tris, poi i tedeschi hanno la migliore occasione del primo tempo con Grimaldo che però dosa male il pallonetto e favorisce l'intervento di Musso. Prima dell'intervallo c'è un ottimo spunto di De Ketelaere, ma Kovář questa volta blocca con bravura la conclusione dell'attaccante belga.

Nella ripresa Xabi Alonso getta subito nella mischia Victor Boniface, per avere un riferimento in attacco, mentre Gasperini rimpiazza l'infortunato Sead Kolašinac - perfetto nel primo tempo come tutti i compagni di squadra - con Giorgio Scalvini. Il Leverkusen cerca invano di scardinare la difesa dell'Atalanta, che si abbassa ma regge l'urto, e a un quarto d'ora dalla fine la squadra di Gasp completa l'opera.

Lookman, ancora lui, viene servito in ripartenza da Scamacca, stordisce Edmond Tapsoba con un doppio passo e scarica un sinistro che finisce sotto l'incrocio dei pali, con Kovář che non può nulla: quinto gol in UEFA Europa League per l'attaccante nigeriano e titoli di coda sulla sfida. Dopo quattro minuti di recupero arriva finalmente il fischio finale che incorona l'Atalanta, capace di battere il Leverkusen dopo 51 partite senza sconfitte. Un capolavoro, quello di Gasperini e dei giocatori della Dea, che si godono una notte memorabile che entra di diritto nella storia del club. Conquistando anche la qualificazione per la finale di Supercoppa UEFA, il prossimo 14 agosto a Varsavia.

Finale UEFA Europa League: la partita minuto per minuto e le reazioni

Hankook Player of the Match: Ademola Lookman (Atalanta)

"(È stato premiato) per ovvi motivi e per il suo entusiasmo e la sua energia. È stato davvero brillante e le sue finalizzazioni sono state perfette".

Panel Osservatori Tecnici UEFA

Lookman con il premio Hankook Player of the Match UEFA via Getty Images

Atalanta: tutti i gol nella strada verso il successo in Europa League

Statistiche chiave

Lookman è il primo giocatore a segnare una tripletta in una finale di Europa League.

Anche nell'unico, precedente trionfo dell'Atalanta – la Coppa Italia del 1963 – c'era stato un giocatore autore di una tripletta: l'eroe in quel caso, nel 3-1 contro il Torino, fu Angelo Domenghini.

L'Atalanta è la prima squadra italiana a vincere la UEFA Europa League da quando la competizione ha preso il posto della vecchia Coppa UEFA. L'ultima squadra italiana a vincere la Coppa UEFA fu il Parma nella stagione 1998/99. L'Atalanta era alla sua prima finale in una competizione UEFA.

All'età di 66 anni e 117 giorni il giorno della finale, Gian Piero Gasperini è l'allenatore più anziano a vincere la UEFA Europa League, superando il primato detenuto José Luis Mendilibar. Quest'ultimo aveva 62 anni e 78 giorni quando vinse il torneo con il Sevilla la scorsa stagione.

Gasperini è anche il primo allenatore italiano a vincere UEFA Europa League dopo Maurizio Sarri nel 2019 con il Chelsea. Nove diversi allenatori italiani hanno vinto la Coppa UEFA e l'Europa League.

Questa era la prima finale in una competizione UEFA per l'Atalanta; sono stati la nona squadra italiana a giocare una finale di Coppa UEFA/Europa League, dopo Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Napoli, Parma, Roma e Torino. Sono stati inoltra la 62esima squadra diversa a partecipare a una finale di Coppa UEFA/Europa League.

L'unico precedente in una competizione UEFA tra Atalanta e Leverkusen risaliva agli ottavi di UEFA Europa League nella stagione 2021/22. L'Atalanta si qualificò vincendo 3-2 in casa e 1-0 in trasferta.

Il Leverkusen era imbattuto nei 13 precedenti incontri di Europa League (9 vittorie e 4 pareggi) e non aveva mai perso nelle 51 partite giocate in tutte le competizioni in questa stagione, dopo aver vinto il primo titolo in Bundesliga e conquistato la finale di Coppa di Germania in programma sabato.

Il Leverkusen ha perso le ultime due finali UEFA dopo aver vinto la finale di Coppa UEFA nel 1988 ai rigori contro l'Espanyol, dopo che sia l'andata sia il ritorno erano finite 3-0 per la squadra che giocava in casa.

Il Leverkusen raggiunse la finale di Champions League nel 2002, persa contro il Real Madrid. Il totale di nove vittorie in una competizione di questa stagione europea è il bilancio migliore della squadra insieme a quella cavalcata di 22 anni fa in Champions League.

Il Leverkusen è la squadra che ha segnato di più in questa Europa League, 31 reti. Il record del club in una competizione UEFA è 32 (2001/02).

Formazioni



Atalanta: Musso; Djimsiti, Hien, Kolašinac (Scalvini 46'); Zappacosta (Hateboer 84'), Éderson, Ruggeri (Tolói 90'+1'); De Ketelaere (Pašalić 57'), Scamacca (Toure 84'), Lookman

Leverkusen: Kovář; Stanišić (Boniface 46'), Tah, Tapsoba; Frimpong (Tella 81'), Xhaka, Palacios (Andrich 68'), Hincapié; Wirtz (Schick 81'); Grimaldo (Hložek 68'), Adli