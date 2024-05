Fan Festival in centro a Dublino prima della finale di UEFA Europa League

Dublino regalerà a tifosi, visitatori e residenti una memorabile festa del calcio con una miriade di attività e spettacoli: è il Fan Festival della UEFA Europa League, in programma presso lo storico Dublin Castle martedì 21 e mercoledì 22 maggio.

Attrazione turistica ormai popolare, il castello fu costruito nel XIII secolo su un insediamento vichingo. Grazie alla sua splendida architettura e agli affascinanti giardini, il Fan Festival sarà il posto perfetto da visitare prima di guardare la finale.

La due giorni di festa inizierà martedì 21 maggio, dalle 11:00 alle 22:00 (ora locale), mentre mercoledì 22 maggio le attività si svolgeranno dalle 10:00 alle 17:00. Il festival è gratuito e aperto a tutti.

Il programma comprende partite di calcio su un mini-campo a 4, con la tradizionale sfida tra leggende UEFA che si giocherà mercoledì 22 maggio dalle 12:30 alle 13:30.

I tifosi potranno scattarsi un selfie con il trofeo della UEFA Europa League, mentre le entusiasmanti attività organizzate dai partner commerciali della UEFA offriranno la possibilità di vincere omaggi con una serie di giochi e attività interattive. In entrambe le giornate si esibiranno anche DJ locali sul palco.

Per rimarcare ulteriormente il clima di festa in città, un gigantesco trofeo della UEFA Europa League sarà esposto da lunedì 20 a mercoledì 22 maggio a North Earl Street, vicino alla Spire of Dublin.

Per maggiori dettagli sul Fan Festival della UEFA Europa League e sulle attività che si terranno in città, consulta la Guida ufficiale agli eventi su UEFA.com.

Se vai a Dublino e hai il biglietto per la finale, consulta anche l'app UEFA Europa, che ti aiuterà a organizzare il viaggio.