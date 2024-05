Leverkusen-Roma 2-2 (tot. 4-2): i tedeschi volano in finale

La Roma accarezza a lungo il sogno della rimonta contro il Bayer Leverkusen, ma sono i tedeschi a conquistare la finale di UEFA Europa League. Alla BayArena i Giallorossi, sconfitti 2-0 all'Olimpico una settimana fa, annullano lo svantaggio della semifinale d'andata grazie a due rigori trasformati da Leandro Paredes, ma nel finale subiscono il ritorno degli avversari che con un'autorete di Gianluca Mancini e il gol di Josip Stanišić centrano la qualificazione e un pareggio che porta a 49 partite la loro imbattibilità. Il prossimo 22 maggio, a Dublino, la squadra di Xabi Alonso contenderà il trofeo all'Atalanta.

Momenti chiave 29': Svilar non riesce a intervenire sulla conclusione di Palacios ma lo salva il palo

43': Paredes trasforma un rigore e porta avanti i Giallorossi

66': Il secondo penalty di Paredes, dopo il fallo di mano di Hložek, annulla lo svantaggio dell'andata

82': L'autorete di Mancini riporta il Leverkusen davanti in ottica qualificazione

90'+7' Il subentrato Stanišić segna e porta a 49 gare l'imbattiibilità della squadra di Xabi Alonso

La partita in breve: una rivincita dolcissima per i tedeschi

Paredes trasforma il suo primo calcio di rigore e porta la Roma in vantaggio Getty Images

L'avvio della Roma è incoraggiante e dopo pochi minuti Lukaku ha una grandissima opportunità: l'attaccante belga, però, non controlla bene il pallone e propizia il salvataggio del portiere avversario Matěj Kovář. Mile Svilar è reattivo sulla potente conclusione del centrocampista argentino Exequiel Palacios, poi ci prova Lorenzo Pellegrini con un colpo di testa in tuffo che però non sorprende il portiere ceco dei padroni di casa.

De Rossi perde per problemi fisici Leonardo Spinazzola, sostituito da Nicola Zalewski, e la squadra di Xabi Alonso prende il sopravvento. Svilar alza in corner sulla punizione di Adam Hložek, poi viene salvato dal palo sul destro chirurgico di Palacios. Il portiere Giallorosso è ancora provvidenziale sul velocissimo Jeremie Frimpong, poi la Roma sblocca il risultato.

Tah trattiene in area l'ex Azmound e l'arbitro non ha dubbi, assegnando il rigore e ammonendo il vice capitano del Leverkusen: dal dischetto, Paredes opta per la soluzione centrale e non sbaglia, scatenando la gioia dei tifosi Giallorossi in trasferta. Il vantaggio cambia la squadra di De Rossi e l'inerzia della partita, con Edmond Tapsoba bravo nel salvataggio in spaccata su Azmoun.

I tedeschi provano a riorganizzare le idee nella ripresa, anche se la Roma ormai ha preso coraggio. Bryan Cristante e il "solito" Azmoun sperimentano i riflessi di un Kovář non sicurissimo, dalla parte opposta Svilar resta ferma sul tentativo del marocchino Amine Adli che termina davvero vicino al palo.

I portieri sono i grandi protagonisti di questa fase di partita. Quello del Leverkusen si distende e devia in tuffo il destro a giro di Stephan El Shaarawy, quello della Roma - in uscita - chiude ancora una volta benissimo lo specchio a Jonas Hofmann, servito alla perfezione da Frimpong.



La Roma trova il raddoppio al 64', grazie a un secondo penalty concesso dall'arbitro per il fallo di mano Adam Hložek: dagli undici metri fa ancora centro Paredes, che spiazza stavolta Kovář. Lo svantaggio dell'andata è annullato, De Rossi e i suoi giocatori annusano sapore di impresa. Ma a otto minuti dalla fine Svilar ha l'unica incertezza della serata su un corner dei padroni di casa, esce a vuoto e il pallone finisce in porta per l'1-2 dopo la carambola fortuita su Mancini.

L'ago della bilancia della qualificazione torna dalla parte dei campioni di Germania, i Giallorossi si riversano in attacco e il loro portiere compie altri tre o quattro interventi formidabili. Dalla parte opposta il subentrato Chris Smalling, di testa, va vicino al gol che significherebbe extra-time, ma il gol lo trova al 97' un altro giocatore entrato dalla panchina, il difensore croato Stanišić.

I tedeschi restano imbattuti e tengono vivo il sogno del Treble, prendendosi la rivincita sulla Roma che la scorsa stagione li aveva eliminati in semifinale. Per la squadra di De Rossi, che non riesce a centrare la seconda finale consecutiva di UEFA Europa League, una grande delusione non lenita dalla consapevolezza di aver giocato una super partita: sarà il Leverkusen di Alonso, mercoledì 22 maggio a Dublino, a sfidare l'Atalanta per il trofeo.

L'esultanza dei giocatori del Leverkusen AFP via Getty Images

Leverkusen-Roma 2-2: la partita minuto per minuto e le reazioni

Statistiche chiave

Il Leverkusen resta imbattuto nelle 49 partite giocate in tutte le competizioni in questa stagione, con 40 successi e 9 pareggi.

La squadra tedesca ha vinto 10 e pareggiato 3 delle ultime 13 sfide di Europa League.

Il Leverkusen, in casa, è imbattuto da nove gare in Europa (7 vittorie e 2 pareggi il bilancio).

La squadra di Xabi Alonso aveva vinto tutte le sei precedenti sfide casalinghe in Europa League questa stagione.

Il Leverkusen ha segnato 31 reti in 12 partite di Europa League giocate questa stagione; il loro record in una singola stagione nelle competizioni UEFA è 32, nella Champions League 2001/02.

I Giallorossi hanno perso solo due delle ultime 11 partite in trasferta in tutte le competizioni (5 vittorie e 4 pareggi nelle altre).

Formazioni



Leverkusen: Kovář; Frimpong (Stanišić 90'), Tah, Tapsoba, Hincapie; Xhaka, Palacios; Adli, Hofmann (Wirtz 81'), Grimaldo (Kossounou 90'); Hložek (Schick 74')

Roma: Svilar; Mancini, N'Dicka, Angeliño (Smalling 81'); El Shaarawy, Cristante, Paredes, Pellegrini (Abraham 81'), Spinazzola (Zalewski 21'); Azmoun (Bove 72'), Lukaku