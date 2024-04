Andata quarti di finale Europa League: l'Atalanta travolge il Liverpool, vittorie per Roma, Benfica e Bayer

Nell'andata dei quarti di finale di UEFA Europa League, l'Atalanta impartisce una lezione a domicilio al Liverpool vincendo 3-0 ad Anfield, la Roma vince di misura contro il Milan, così come il Benfica contro il Marsiglia, mentre il Bayer Leverkusen vince con due gol segnati nei minuti finali. UEFA.com vi racconta le partite di giovedì.

Le gare di ritorno si giocheranno giovedì 18 aprile.

L'Atalanta ha ottenuto una storica vittoria per 3-0 in casa del Liverpool AFP via Getty Images

Gianluca Scamacca segna un gol per tempo e Mario Pašalić sigla il 3-0 sul finale, regalando all'Atalanta una vittoria storica e un vantaggio ragguardevole in vista del ritorno in Italia. Per il Liverpool questa sconfitta interrompe la striscia di nove vittorie consecutive interne nella competizione.

Statistica: l'Atalanta ha vinto tutte e tre le partite giocate in competizioni UEFA nella città di Liverpool: ha battuto la squadra di Jürgen Klopp nella fase a gironi della UEFA Champions League 2020/21, tre stagioni dopo aver sconfitto l'Everton per 5-1 nella fase a gironi dell'Europa League.

L'esultanza di Jonas Hofmann del Bayer Leverkusen per il gol al West Ham Getty Images

I gol nei minuti finali di Jonas Hofmann e Victor Boniface regalano al Leverkusen una vittoria tanto meritata quanto insperata proprio quando sembrava che il West Ham li avesse costretti a un pari a reti bianche in Germania.

Statistica: il Leverkusen in questa stagione è imbattuto da 42 partite tra tutte le competizioni (P5).

Gianluca Mancini scored for Roma against Milan Getty Images

Finisce 0-1 l'andata dei quarti di finale di UEFA Europa League a San Siro. Decide la sfida un'incornata di Gianluca Mancini su azione da corner. Tra una settimana allo Stadio Olimpico di Roma una sfida di ritorno che promette scintille.

Leggi il report completo.

Statistica: per il Milan è la prima sconfitta in assoluto in casa in un quarto di finale UEFA; per la Roma è la terza vittoria in 16 trasferte ai quarti di finale di competizioni europee.

L'esultanza di Angel Di Maria per il secondo gol del Benfica AFP via Getty Images

Pierre-Emerick Aubameyang, miglior marcatore di sempre in Europa League, segna la rete che dimezza lo svantaggio del Marsiglia, lasciando in bilico la qualificazione in vista del ritorno.

Il Benfica domina la prima ora, con Rafa Silva che porta in vantaggio la squadra di casa al 16' dopo una bella azione corale. Al 52' Ángel Di María raddoppia il vantaggio su assist di David Neres.

Al 67' il Marsiglia accorcia con Aubameyang che segna il suo 10° gol stagionale in Europa League e il 34° della sua carriera.

Statistica: il Benfica ha affrontato due volte il Marsiglia in sfide a eliminazione diretta e ha superato il turno entrambe le volte: nella semifinale di Coppa dei Campioni 1989-90 e negli ottavi di UEFA Europa League 2009-10.

Accoppiamenti semifinali Benfica/Marsiglia - Liverpool/Atalanta

Milan/Roma - Leverkusen/West Ham Le partite si giocheranno il 2 e 9 maggio

