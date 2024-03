Milan - Slavia Praga 4-2: vittoria rossonera all'andata

Il Milan batte lo Slavia Praga 4-2 nell'andata degli ottavi di finale di UEFA Europa League a San Siro. Gol di Olivier Giroud, pari di David Douděra, poi reti di Tijjani Reijnders e Ruben Loftus-Cheek. Nella ripresa accorcia Ivan Schranz e poi cala il poker Christian Pulisc. Ritorno tra una settimana in Cechia.

Stefano Pioli sceglie il solito modulo e si affida ai suoi titolari, con il tridente Rafael Leão-Giroud-Pulisic davanti e Loftus-Cheek pronto a buttarsi negli spazi.

Il primo tiro interessante per il Milan è una pennellata di Alessandro Florenzi su punizione, di poco alta. Un minuto dopo occasione per El Madji Malick Diouf, che non controlla da ottima posizione. Entrambe le squadre sono aggressive e creano davanti, con lo Slavia che controlla il possesso a tratti. La partita cambia al 25', con Diouf che viene espulso per un fallo su Pulisic: rosso diretto.

La gara si sblocca subito dopo: assist di Leão e colpo di testa vincente di Giroud. Douděra però non ci sta e con un super destro al volo pareggia subito i conti. La partita è stappata però: poco prima dell'intervallo Reijnders riporta avanti il Milan con un destro potente e Loftus-Cheek sigla il 3-1 di testa.

Il Milan controlla il possesso nella ripresa e sfiora il gol in più occasioni. Ma è lo Slavia ad accorciare: sugli sviluppi di un calcio piazzato Schranz, appena entrato, non sbaglia. Gli ospiti ci provano ancora, ma a segnare è il Milan con Pulisic che sfrutta la super giocata di Leão e fissa il risultato sul 4-2.

Formazioni iniziali

Milan: Maignan; Florenzi, Kjær, Gabbia, Theo Hernández; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leão; Giroud

Slavia Praha: Stanek; Vlček, Holes, Zima, Diouf; Masopust, Dorley; Douděra, Provod, Zmrzlý; Chytil.