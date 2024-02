Milan-Rennes 3-0: i Rossoneri calano il tris

Un grande Milan batte nettamente il Rennes e si mette in posizione di forza per la qualificazione agli ottavi di UEFA Europa League. A San Siro, nell'andata degli spareggi, i Rossoneri di Stefano Pioli confermano l'ottimo momento di forma e si impongono con un largo 3-0, frutto della doppietta di Ruben Loftus-Cheek e del sigillo di Rafael Leão. Un risultato che permetterà al "Diavolo", nel ritorno in programma tra una settimana a Roazhon Park, di perdere anche con due gol di scarto.



Milan-Rennes 3-0: la partita minuto per minuto e le reazioni



A San Siro erano di fronte due formazioni in un ottimo momento di forma: prima di stasera, quattro vittorie nelle ultime cinque partite per la squadra di Pioli e nove risultati utili consecutivi per quella di Julien Stéphan. A prevalere è stato il Milan, all'esordio in questa competizione e trascinato dai primi gol europei in rossonero - entrambi di testa - dell'inglese Loftus-Cheek, ex Chelsea.



I padroni di casa partono forte e colpiscono una traversa con Leão dopo poco più di cinque minuti. Tijjani Reijnders e lo statunitense Yunus Musah hanno due ottime occasioni ma non trovano lo specchio della porta, dalla parte opposta è Benjamin Bourigeaud, il capitano, a mettere i brividi al Milan: il suo tiro a giro sembra imparabile per Mike Maignan, ma il pallone va fuori dopo aver sfiorato il palo.

Highlights: Newcastle-Milan 1-2

Al 32' i Rossoneri sbloccano il risultato. Cross pennellato di Alessandro Florenzi e perfetto stacco di testa di Loftus-Cheek, che non dà scampo a Steve Mandanda: 1-0 per la squadra di Pioli. Il portiere del Rennes dice di no al connazionale Olivier Giroud, ma nella ripresa i padroni di casa passano altre due volte nel giro di cinque minuti e chiudono la partita.

Il raddoppio porta nuovamente la firma di Loftus-Cheek, ancora di testa: il centrocampista inglese segna dopo il miracolo di Mandanda su Simon Kjær e festeggia il gol numero sette in stagione. Cinque minuti e arriva il tris con Leão, che fa centro di piatto e raccoglie alla perfezione l'assist di Théo Hernandez, a sua volta messo in moto da un fantastico colpo di tacco del portoghese.

Anche Rafael Leao ha partecipato alla festa rossonera a San Siro AC Milan via Getty Images

Fioccano i cambi, gli ospiti provano ad attaccare alla ricerca di un gol e a sfiorarlo è Baptiste Santamaria, che però spedisce alto di un soffio. Théo Hernandez e l'algerino Ismaël Bennacer ci provano a loro volta dalla distanza, ma la mira non è quella dei giorni migliori. Il Milan di Pioli resiste agli attacchi del Rennes e porta a casa la vittoria che cercava.