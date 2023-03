Leverkusen - Union SG, andata quarti di finale Europa League: dove guardarla, orari e probabili formazioni

Leverkusen e Union SG si affrontano all'andata dei quarti di finale di UEFA Europa League giovedì 13 aprile.

Leverkusen - Union SG in breve Quando: giovedì 13 aprile (21:00 CET)

Dove: BayArena, Leverkusen

Cosa: andata quarti di finale di UEFA Europa League

Come seguirla: clicca qui per il prepartita e la copertura in diretta

Chi vince affronta Feyenoord o Roma in semifinale e gioca in trasferta all'andata

Dove guardare Leverkusen - Union SG in TV

Clicca qui per informazioni sui canali che trasmettono la UEFA Europa League nel tuo paese.



Cosa devi sapere?

Il Leverkusen non ha precedenti contro la rivelazione belga Union SG, ma diffida della squadra di Karel Geraerts perché all'ultimo turno ha eliminato la connazionale Union Berlin, dopo averla surclassata anche nella fase a gironi.

I tedeschi hanno avuto un pessimo inizio di stagione ma si sono ripresi alla grande con il neoallenatore Xabi Alonso: il loro colpo più importante è stato il 2-1 contro il Bayern München del 19 marzo. L'Union SG, nel frattempo, continua a sognare nella sua prima stagione nelle competizioni UEFA per club: Victor Boniface è anche uno dei migliori marcatori della competizione con cinque gol.

Highlights: Ferencváros - Leverkusen 0-2

Ultime formazioni

Leverkusen: Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapie; Frimpong, Palacios, Andrich, Bakker; Diaby, Wirtz; Azmoun

Union SG: Moris; Nieuwkoop, Kandouss, Burgess, Van Der Heyden; Lynen, Teuma, Lapoussin; Adingra, Amani, Boniface

Leverkusen

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): VVVVVP

Situazione attuale: 8° in Bundesliga

Union SG

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): VVVPVS

Situazione attuale: 2° in First League

Highlights: Union SG - Union Berlin 3-0

L'opinione dal campo

Xabi Alonso, allenatore Leverkusen: "Conosciamo la squadra: l'abbiamo vista nella fase a gironi e non è facile da affrontare. Come contro il Ferencváros [agli ottavi di finale], dobbiamo essere molto concentrati ed evitare di commettere errori. Se ci riusciamo abbiamo buone possibilità".

Karel Geraerts, allenatore Union SG: "Non sarà facile. La loro posizione in campionato è irrilevante, perché in Germania le squadre sono tutte forti. Se vogliamo qualificarci, e questo è l'obiettivo, allora dobbiamo dare il meglio di noi, come contro l'Union Berlin. Sono contento di giocare al ritorno in casa".

Stefan Kiessling: 'Leverkusen ai quarti non per caso'