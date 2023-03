Juventus - Sporting CP, andata quarti di finale Europa League: dove guardarla, orari e probabili formazioni

Juventus e Sporting CP si affrontano all'andata dei quarti di finale di UEFA Europa League giovedì 13 aprile.

Juventus - Sporting CP in breve Quando: giovedì 13 aprile (21:00 CET)

Dove: Juventus Stadium, Torino

Cosa: andata quarti di finale di UEFA Europa League 

Come seguirla: clicca qui per il prepartita e la copertura in diretta

Chi vince affronta Man United o Sevilla in semifinale e gioca in casa all'andata

Dove guardare Juventus - Sporting CP in TV

Clicca qui per informazioni sui canali che trasmettono la UEFA Europa League nel tuo paese.



Cosa devi sapere?

Entrambe le squadre hanno iniziato la stagione in UEFA Champions League e hanno ex giocatori in comune (Paulo Sousa, Alberto Aquilani, ecc.), mentre l'attuale portiere dello Sporting CP, Franco Israele, è cresciuto nel vivaio Juve. L'ultimo sconto diretto risale alla fase a gironi di Champions League 2017/18, quando la formazione allenata da Massimiliano Allegri ha vinto 2-1 a Torino e ha pareggiato 1-1 a Lisbona.

La Juventus ha già perso in casa contro una squadra di Lisbona in questa stagione: il Benfica, che ha lasciato Torino con un successo per 2-1 nella fase a gironi di Champions League nonostante il vantaggio bianconero nei primi cinque minuti. Storicamente, però, l'Italia non è una destinazione felice per lo Sporting, che non mai vinto in 14 trasferte europee (P3 S11).

Highlights: Juventus - Sporting 2-1, 2017/18

Ultime formazioni

Juventus: Szczęsny; Danilo, Bremer, Gatti; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostić; Vlahović, Kean

Sporting CP: Adán; St. Juste, Diomande, Gonçalo Inácio; Ricardo Esgaio, Pedro Gonçalves, Ugarte, Matheus Reis; Edwards, Paulinho, Francisco Trincão

Juventus

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): VVVVSV

Situazione attuale: 7ª in Serie A

Sporting CP

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): VVPVVV

Situazione attuale: 4° in Liga

Il parere degli esperti

Reporter Juventus

Reporter Sporting CP

Highlights: Juventus - Benfica 1-2

L'opinione dal campo

Massimiliano Allegri, allenatore Juventus: "Lo Sporting? È una buona squadra, che gioca con tecnica ed entusiasmo; i giocatori sono giovani ma forti".

Rúben Amorim, allenatore Sporting CP: "Possiamo vincere o perdere contro qualsiasi squadra. Se prendiamo la vittoria ai rigori in casa dell'Arsenal come punto di partenza, siamo sulla strada giusta. Il campionato è la nostra priorità, ma quando arriverà l'Europa League vedremo cosa succederà".

