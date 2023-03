Real Sociedad-Roma 0-0 (tot. 0-2): pari in Spagna, Giallorossi avanti

La Roma pareggia all'Anoeta e centra un'importante e prestigiosa qualificazione ai quarti di finale di UEFA Europa League. Forti del 2-0 conquistato all'Olimpico, i Giallorossi di José Mourinho resistono alla pressione della Real Sociedad - insistente soprattutto nella ripresa - nel ritorno degli ottavi e proseguono con merito la loro avventura nella competizione.



Real Sociedad-Roma 0-0: la partita minuto per minuto e le reazioni



La Real Sociedad, determinata a recuperare il pesante passivo dell'andata, parte forte e con grande determinazione, ma sono della Roma le occasioni migliori. Uno schema su punizione libera il sinistro di Paulo Dybala, la "Joya" calcia bene ma la deviazione di Alexander Sørloth cambia traiettoria al suo tiro: Álex Remiro è fuori causa, ma il pallone termina fuori di un soffio.

Dopo una conclusione mancina di Mikel Merino neutralizzata da Rui Patrício, i Giallorossi sbloccano il risultato nel recupero del primo tempo: sul corner di Dybala, Andrea Belotti - preferito a Tammy Abraham - "spizza" il pallone e Chris Smalling lo mette nel sacco da due passi, ma il check del VAR evidenzia il tocco di mano del difensore inglese.



I baschi partono nella ripresa con il piede premuto sull'acceleratore, Sørloth viene dimenticato in area dai difensori giallorossi ma sul cross di Brais Méndez l'attaccante norvegese in prestito dal Lipsia manda incredibilmente alto di testa. L'inerzia della gara è ormai cambiata, la squadra di Imanol Alguacil costringe quella di Mou nella sua metà campo.

Merino ha un'ottima opportunità ma il numero 8 dei baschi calcia addosso a Nicola Zalewski, poi al 68' Mikel Oyarzabal ha sul destro il pallone dell'1-0 ma calcia da due passi sulla traversa, dopo che Rui Patrício era riuscito a respingere il suo colpo di testa sotto misura sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

I padroni di casa gettano nella mischia anche Carlos Fernández e il giapponese Kubo: proprio loro due confezionano un altro pericolo per la difesa della Roma, ma il colpo di testa dell'attaccante ex Siviglia e Deportivo La Coruña non inquadra lo specchio della porta.



Highlights: Roma-Real Sociedad 2-0

Il finale è un po' nervoso e la Real Sociedad resta in dieci a recupero inoltrato per il rosso proprio a Carlos Fernández: ma dopo il triplice fischio la gioia dei Giallorossi e di Mou, oltre che dei tanti tifosi arrivati in Spagna, è incontenibile.