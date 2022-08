Fase a gironi Europa League: guida alle squadre

Ranking UEFA (al termine del 2021/22): 35°

Come si è qualificato: direttamente, quarto posto in Portogallo

Passata stagione: quarti di finale (S 3-2tot. contro Rangers)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: vice campione (2010/11)

Ranking UEFA (al termine del 2021/22): 68°

Come si è qualificato: spareggi (V 5-1tot. contro Sivasspor)

Passata stagione: fase a gironi UEFA Champions League (quarto posto)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: sedicesimi di finale (2018/19, 2019/20)

Ranking UEFA (al termine del 2021/22): 100

Come si è qualificato: direttamente, quinto in Bundesliga

Passata stagione: fase a gironi UEFA Europa Conference League (terzo posto)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: fase a gironi (2022/23)

Ranking UEFA (al termine del 2021/22): N/A

Come si è qualificato: terzo turno di qualificazione UEFA Champions League (S 3-2tot. contro Rangers)

Passata stagione: N/A (esordio in Europa)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: fase a gironi (2022/23)