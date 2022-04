West Ham - Lyon 1-1: gli Hammers in dieci conquistano il pari

Tanguy Ndombélé ha pareggiato per il Lyon dopo il vantaggio del West Ham in dieci, per l'1-1 finale a Londra.

I momenti chiave 45' Cresswell espulso

52' Bowen porta avanti il West Ham

68' Ndombélé pareggia per il Lyon

Semifinali: 28 aprile e 5 maggio Leipzig / Atalanta - Braga / Rangers

West Ham / Lyon - Frankfurt / Barcelona

Formazioni

West Ham: Areola; Fredericks, Dawson, Zouma, Cresswell; Souček, Rice, Fornals; Bowen, Antonio, Benrahma (Johnson 45).

Lyon: Lopes; Gusto, Boateng (Toto Ekambi 64), Lukeba, Emerson; Mendes (Denayer 90), Ndombélé; Aouar, Lucas Paquetá, Faivre (Tetê 64); Dembélé