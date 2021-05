Étienne Capoue man of the match della finale di UEFA Europa League

Il centrocampista francese del Villarreal Étienne Capoue è stato nominato migliore in campo per la sua prestazione contro il Manchester United nella finale di UEFA Europa League del 2021.

Dušan Fitzel, in rappresentanza del gruppo degli osservatori tecnici, ha dichiarato: "È stato grande nel suo ruolo di centrocampista difensivo. Ha coperto molte situazioni in mezzo al campo ed è stato fondamentale per l'approccio tattico del Villarreal. Ha avuto un grande impatto sulla sfida".

Il trofeo Hankook Man of the Match UEFA via Getty Images

Precedenti man of the match delle finali

2020 Luuk de Jong (Sevilla)

2019 Eden Hazard (Chelsea)

2018 Antoine Griezmann (Atlético de Madrid)

2017 Ander Herrera (Manchester United)

2016 Coke (Sevilla)

2015 Éver Banega (Sevilla)

2014 Ivan Rakitić (Sevilla)

2013 Branislav Ivanović (Chelsea)

2012 Radamel Falcao (Atlético de Madrid)

2011 Radamel Falcao (Porto)

2010 Diego Forlán (Atlético de Madrid)

Il due volte man of the match in finale Radamel Falcao ©Getty Images

2009 Darijo Srna (Shakhtar Donetsk)

2008 Andrey Arshavin (Zenit)

2007 Andrés Palop (Sevilla)

2006 Enzo Maresca (Sevilla)

2005 Daniel Carvalho (CSKA Moskva)

2004 Roberto Ayala (Valencia)

2003 Derlei (Porto)

2002 Jon Dahl Tomasson (Feyenoord)

2001 Gary McAllister (Liverpool)

2000 Cláudio Taffarel (Galatasaray)

1999 Hernán Crespo (Parma)

1998 Ronaldo (Internazionale Milano)