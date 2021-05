I numeri della UEFA Europa League 2020/21

0 Alla seconda giornata contro l'Arsenal, il Dundalk è diventato la prima squadra a non commettere neanche un fallo dalla nascita della UEFA Europa League nel 2009/10.

1 La Dinamo Zagreb ha subito un solo gol nel Gruppo K e ha eguagliato il record nella fase a gironi stabilito da Standard Liège (2011/12) e Salzburg (2017/18).

3 Yusuf Yazıcı del LOSC Lille è diventato il giocatore più giovane nella storia delle competizioni UEFA per club a segnare due triplette fuori casa, quelle contro Sparta Praha e AC Milan.

3 Nella semifinale di andata contro il Manchester United, la Roma è diventata la prima squadra ad effettuare tre sostituzioni nel primo tempo in UEFA Europa League.

4 Amine Gouiri (Nice) è diventato il terzo giocatore francese a segnare nelle prime quattro gare europee da titolare nel XXI secolo dopo Georges-Kévin Nkoudou (Marsiglia, 2015) e Kylian Mbappé (Monaco, 2017).

Highlights: il Villarreal va in finale

4 Prima di approdare in semifinale di Europa League 2020/21, il Villarreal aveva perso quattro semifinali europee (tre di Coppa UEFA/UEFA Europa League e una di UEFA Champions League), mentre il tecnico Ole Gunnar Solskjaer del Manchester United aveva perso quattro semifinali tra tutte le competizioni.

5 Unai Emery è il primo allenatore a raggiungere cinque finali di una sola competizione UEFA per club: Sir Alex Ferguson, Carlo Ancelotti, Marcello Lippi e Miguel Muñoz ne hanno raggiunte quattro in Coppa dei Campioni.

8 In tre partite di questa edizione è stato eguagliato il record di marcature in una sola gara di UEFA Europa League: Villarreal - Sivasspor 5-3 (22/10/2020), Leverkusen - Nice 6-2 (22/10/2020) e Manchester United - Roma 6-2 (29/04/2021).

9 L'Arsenal è diventato la nona squadra a chiudere la fase a gironi con 18 punti dopo Salzburg (tre volte), Zenit (2010/11), Anderlecht (2011/12), Tottenham (2013/14), Dinamo Moskva (2014/15), Napoli (2015/16), Shakhtar (2016/17) ed Eintracht Frankfurt (2018/19).

9 L'Ajax ha stabilito un nuovo record disputando i sedicesimi di UEFA Europa League per la nona volta.

Highlights: Man. United - Roma 6-2

13 I 13 gol segnati nella doppia sfida tra Manchester United e Roma rappresentano un record nelle semifinali di Coppa UEFA/UEFA Europa League, superando gli 11 realizzati da Porto e Villarrreal nel 2011. Lo United è diventato anche la seconda squadra nella storia della competizione a segnare otto gol tra semifinale di andata e ritorno; nel 2000/01, l'Alavés aveva eliminato il Kaiserslautern con un 9-2 complessivo.

13 Prima di uscire agli ottavi di questa edizione con il Tottenham contro la Dinamo Zagabria, José Mourinho aveva vinto le ultime 13 sfide a eliminazione diretta di Coppa UEFA/UEFA Europa League (finali incluse) e non perdeva fuori casa da dicembre 2002.

Rangers - Antwerp: i 14 gol di una sfida folle

14 Il 9-5 complessivo dei Rangers contro il Royal Antwerp ai sedicesimi è stato il punteggio totale più alto in due partite di Coppa UEFA/UEFA Europa League dalla sfida tra Helsingborgs e Heerenveen (tot.: 8-6) al primo turno dell'edizione 2007/08. I Rangers sono anche diventati la prima squadra a segnare quattro rigori tra andata e ritorno. Anche i cinque rigori trasformati da entrambe le squadre nelle due partite rappresentano un record (qualificazioni escluse).

15 La Roma è andata in gol con 15 giocatori diversi in questa edizione della UEFA Europa League, superando qualsiasi altra squadra.

18 Munas Dabbur dell'Hoffenheim è arrivato a 18 gol nella fase a gironi di Coppa UEFA/UEFA Europa League, eguagliando il record di Aritz Aduriz.

21 Il Leverkusen ha segnato 21 gol nella fase a gironi, tre in più di quanto avessero fatto le squadre tedesche in questa fase della competizione e uno in meno rispetto al primato stabilito dal Napoli in UEFA Europa League 2015/16.

22 Dopo 22 anni, il Molde è diventato la prima squadra norvegese a raggiungere gli ottavi di una competizione europea dai tempi del Vålerenga, che nel 1998/99 era arrivato ai quarti di Coppa delle Coppe UEFA.

Highlights: il Molde batte l'Hoffenheim ai sedicesimi

24 Il Villarreal ha eguagliato il record del Siviglia vincendo 24 partite della fase eliminazione diretta di UEFA Europa League. Se vince la finale stabilirà un nuovo record.

26 Il Benfica non ha mai perso nelle quattro gare interne di questa edizione (compresa quella giocata a Roma) e ha prolungato il suo primato di imbattibilità casalinga in UEFA Europa League (dalla fase a gironi alla finale) arrivando a 26 partite.

27 Il Granada è diventato la 27ª squadra spagnola a giocare in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League/Coppa UEFA/UEFA Europa League e la settima ad arrivare ai quarti alla prima avventura nella competizione dal 2009 dopo Atlético, Valencia, Villarreal, Sevilla, Athletic e Celta Vigo.

29 Al ritorno dei sedicesimi contro il Braga, Edin Džeko ha segnato il suo 29º gol con la Roma nelle competizioni europee (qualificazioni escluse) e ha superato il primato del club stabilito da Francesco Totti.

42 Il Benfica ha stabilito due primati in questa stagione, arrivando a 42 partite giocate e 71 gol segnati nella fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League.

56 Nella gara tra Rangers e Standard Liège alla prima giornata, Kemar Roofe ha segnato da 50 metri, stabilendo un record in UEFA Europa League. Una settimana dopo, però, è stato superato da Jordi Gómez dell'Omonoia, a segno da 56 metri contro il PSV.

Guarda il gol di Jordi Gómez da 56 metri

57 Alla quarta giornata contro il PAOK, il PSV ha vinto una gara europea nonostante uno svantaggio di due gol per la prima volta dopo 57 anni. La sua prima rimonta di questo tipo era stata quella contro l'Esbjerg nel 1963.

59 Alla terza giornata contro il Braga, il Leicester ha vinto 4-0 e ha segnato quattro gol nelle competizioni UEFA per la prima volta dal 4-1 contro il Glenavon in Coppa delle Coppe nel 1961.

61 Il Villarreal è diventato la 61ª squadra a raggiungere la finale di Coppa UEFA/UEFA Europa League.

86 All'andata dei sedicesimi, l'Ajax è rimasto in svantaggio contro il LOSC Lille fino all'86' ma è riuscito a vincere. Si tratta della rimonta più tardiva nella fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League (esclusi i tempi supplementari).

Highlights: LOSC - Ajax 1-2

93 Alla terza giornata sono stati segnati 93 gol, un record. Il primato precedente in una giornata della fase a gironi di UEFA Europa League era di 81.

106 Il Villarreal ha stabilito due nuovi record: maggior numero di punti nella fase a gironi di Coppa UEFA/UEFA Europa League (106) e maggior numero di gol nella fase a gironi di Coppa UEFA/UEFA Europa League (88) dal 2009/10 in poi.

200 Alla terza giornata contro il Ludogorets, Harry Kane ha segnato il suo 200° gol con il Tottenham, diventando il terzo giocatore a raggiungere questa cifra con il club inglese. Il gol è stato anche il suo 100° in trasferta con gli Spurs alla 300ª presenza fra tutte le competizioni.