Preparati per la UEFA Europa League

Yusuf Yazıcı è il nuovo re della UEFA Europa League, mentre Zlatan Ibrahimović e Gareth Bale sperano di ritrovare la via del gol alla quarta giornata.

Con 2160 minuti di calcio a serata, ecco le anticipazioni sulle sfide più interessanti del 26 novembre.

Guarda i gol più belli della terza giornata

Gruppo A: CSKA Sofia - Young Boys (18:55 CET), CRF Cluj - Roma (21:00 CET)

Gruppo B: Molde - Arsenal (18:55 CET), Dundalk - Rapid Wien (21:00 CET)

Gruppo C: Leverkusen - Hapoel Beer-Sheva (21:00 CET), Nice - Slavia Praha (21:00 CET)

Gruppo D: Standard Liège - Lech Poznań (21:00 CET), Rangers - Benfica (21:00 CET)

Gruppo E: PSV Eindhoven - PAOK (21:00 CET), Granada - Omonoia (21:00 CET)

Gruppo F: Napoli - Rijeka (21:00 CET), AZ Alkmaar - Real Sociedad (21:00 CET)

Gruppo G: Braga - Leicester (18:55 CET), AEK Athens - Zorya Luhansk (18:55 CET)

Gruppo H: Sparta Praha - Celtic (18:55 CET), LOSC Lille - AC Milan (18:55 CET)

Gruppo I: Maccabi Tel-Aviv - Villarreal (18:55 CET), Qarabağ - Sivasspor (18:55 CET)

Gruppo J: LASK - Royal Antwerp (18:55 CET), Tottenham - Ludogorets (21:00 CET)

Gruppo K: CSKA Moskva - Feyenoord (18:55 CET), Wolfsberg - Dinamo Zagreb (18:55 CET)

Gruppo L: Gent - Crvena zvezda (18:55 CET), Slovan Liberec - Hoffenheim (18:55 CET)

Partita della settimana: LOSC Lille - AC Milan

Da sempre, la UEFA Europa League è il trampolino di lancio dei giovani attaccanti. Finora, il miglior bomber della competizione è stato il 23enne Yusuf Yazıcı, che con due triplette (di cui una San Siro alla terza giornata) è salito in vetta alla classifica marcatori. L'attaccante turco ha portato il LOSC al primo posto nel Gruppo H, lasciando AC Milan, Sparta Praha e Celtic sulla scia. "Giochiamo bene e non ho dubbi che ci qualificheremo", ha ribadito il centrocampista Renato Sanches.

I numeri più belli della terza giornata

Per il Milan, la sconfitta casalinga per 3-0 è stata un colpo tanto pesante quanto inaspettato, dopo 24 risultati utili consecutivi fra tutte le competizioni. Stefano Pioli non ha voluto farne un dramma e ha dichiarato: "È stato solo un giorno di riposo, ma impareremo da questa sconfitta". In attesa della sfida di ritorno in Francia, il Milan spera che Zlatan Ibrahimović torni al gol dopo i 57 finora realizzati nelle competizioni UEFA per club. Mentre lo svedese segna regolarmente in Serie A, la sua ultima rete nella fase a gironi risale al 2016 con il Manchester United.

Altri spunti

• Il gol più recente di Gareth Bale in UEFA Europa League è stato quello messo a segno nel 3-0 tra gli Spurs e l'Inter a marzo 2013. Tornato a Londra in prestito dal Real Madrid, il gallese non ha rubato la scena ad Harry Kane, ma sta inanellando una serie di buone prestazioni.

Munas Dabbur Getty Images

• Contro lo Slovan Liberec, Munas Dabbur dell'Hoffenheim può diventare il miglior marcatore di sempre nella fase a gironi di UEFA Europa League. Con 18 gol, il nazionale israeliano è primo a pari merito con Aritz Aduriz (ex Athletic Club).

• Edin Džeko, rimasto in panchina nell'ultima sfida tra Roma e CFR Cluj, si appresta a collezionare la 100ª presenza nelle competizioni UEFA per club, in cui ha un bilancio di 99 presenze, 41 gol e 24 assist.

• Alla terza giornata è stato infranto un record: ben 93 gol segnati, 12 in più del primato precedente stabilito alla quinta giornata dell'edizione 2010/11. Se vuoi i gol, la UEFA Europa League è la competizione giusta!



• Leggi i risultati, le classifiche e le statistiche.