Confermate le modifiche alle squadre di Europa League

Alle contendenti di UEFA Europa League è stato permesso di inserire fino a tre nuovi calciatori idonei nella Lista A entro la mezzanotte CET di lunedì 3 agosto con un paio di precisazioni:

• Ogni squadra può avere un massimo di 25 calciatori nella Lista A (i giocatori possono essere rimossi per fare spazio);

• I calciatori devono essere già registrati e idonei a giocare col club nelle competizioni nazionali dal 3 febbraio o comunque entro e non oltre l'andata degli ottavi di finale, come inizialmente previsto per la squadra in questione.

Col termine ultimo ormai superato, UEFA.com vi mostra entrate e uscite delle squadre.

In: nessuno

Uscite: Emil Bergström, Kevin Bua,Zdravko Kuzmanović, Edon Zhegrova

Nicolai Boilesen torna nella lista del Copenhagen Getty Images

Entrate: Nicolai Boilesen, Robert Mudražija

Uscite: Dame N'Doye

Entrate: nessuno

Uscite: Sahverdi Cetin, Patrick Finger, Max Hinke, Marco Russ

Entrate: Erick Cabaco, Peter Etebo, Amath Ndiaye,

Uscite: Deyverson, Kenedy

Entrate: Lucien Agoumé

Uscite: Matías Vecino

Entrate: Emre Kaplan, Muhammed Emin Sarıkaya

Uscite: Azubuike Okechukwu, Robinho

Entrate: Andrés Andrade, Jan Boller, David Schnegg

Uscite: Thomas Goiginger, João Klauss, Marvin Potzmann, Samuel Tetteh

Florian Wirtz è diventato a giugno il più giovane marcatore della Bundesliga Friedemann Vogel/Pool via Getty

Entrate: Florian Wirtz

Uscite: Paulinho

Entrate: nessuno

Uscite: Angel Gomes, Matěj Kovář, Dylan Levitt, Luke Shaw, Axel Tuanzebe

Entrate: Cafú, Ahmed Hassan

Uscite: Emiljano Bullari, Hilal Soudani

Entrate: Andrew Firth, Filip Helander, Jordan Jones

Uscite: João Baldé, Wes Foderingham, Andrew Halliday, Florian Kamberi, Kieran McKechnie, Sheyi Ojo, Matt Polster

Nicolò Zaniolo ha recuperato dall'infortunio al crociato Getty Images

Entrate: Bruno Perez, Ibañez, Nicolò Zaniolo

Uscite: Mert Çetin, Javier Pastore, Chris Smalling

Entrate: Javi Díaz, Pablo Pérez, Juan Luis Sánchez

Uscite: Felipe Chacartegui, Javi Díaz, Pablo Pérez, Javi Pérez, Juan Luis Sánchez

Entrate: Yevhen Hrytsenko, Vitão

Uscite: Artem Bondarenko, Ismaily, Mykhailo Mudryk, Nazarii Muravskyi

Entrate: nessuno

Uscite: Mamoudou Karamoko, Robin Knoche, Phillip Menzel, Yannik Möker, Jannes Tasche

In: Christian Marques

Uscite: Chem Campbell, Luke Cundle, Taylor Perry, Lewis Richards, Terry Taylor