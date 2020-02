La classifica marcatori di Europa League 2019/20

UEFA.com passa in rassegna i migliori marcatori di questa edizione di UEFA Europa League; se i giocatori sono a pari merito, allora il giocatore con il maggior numero di assist ha la precedenza.

L'articolo verrà aggiornato dopo ogni serata europea.

Capocannonieri UEFA Europa League 2019/20

6 Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt)

6 Andraž Šporar (Slovan Bratislava/Sporting CP)

6 Alfredo Morelos (Rangers)

6 Diego Jota (Wolves)

5 Bruno Fernandes (Sporting CP/Manchester United)

5 Munir (Sevilla)



4 Myron Boadu (AZ)

4 Umar Sadiq (Partizan)

4 Mason Greenwood (Manchester United)

4 Danel Sinani (Dudelange)

4 Laurent Depoitre (Gent)

4 Claudiu Keşerü (Ludogorets)

4 Paulinho (Braga)

I giocatori in corsivo non sono più in gara nella competizione.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Guarda la tripletta di Munir in casa del Dudelange

Capocannonieri UEFA Europa Leagueper stagione (dalla fase a gironi alla finale)

2018/19: Olivier Giroud (Chelsea) – 11

2017/18: Ciro Immobile (Lazio), Aritz Aduriz (Athletic) – 8

2016/17: Edin Džeko (Roma), Giulianio (Zenit) – 8

2015/16: Aritz Aduriz (Athletic Club) – 10

2014/15: Alan (Salzburg), Romelu Lukaku (Everton) – 8

2013/14: Jonathan Soriano (Salzburg) – 8

2012/13: Libor Kozák (Lazio) – 8

2011/12: Radamel Falcao (Atlético Madrid) – 12

2010/11: Radamel Falcao (Porto) – 17

2009/10: Óscar Cardozo (Benfica), Claudio Pizarro (Werder Bremen) – 9