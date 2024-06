Ayoub El Kaabi dell'Olympiacos è il Giocatore della Stagione di Europa Conference League 2023/24

Gli Osservatori Tecnici UEFA hanno nominato Ayoub El Kaabi dell'Olympiacos come Giocatore della Stagione di UEFA Europa Conference League 2023/24.

Il trentenne attaccante del club greco è stato un protagonista assoluto del cammino trionfale della sua squadra dopo l'uscita dall'Europa League al termine della fase a gironi. Con 11 gol, tra cui quello vincente in finale, il marocchino è diventato il primo calciatore a realizzare 11 reti nella fase a eliminazione diretta di competizioni UEFA maschili per club (a livello maggiore).

Le statistiche di El Kaabi in Europa Conference League 2023/24 Presenze: 9

Gol: 11

Assist: 1

Arrivato in estate all'Olympiacos, questa è stata la prima stagione europea per El Kaabi. Come detto a UEFA.com: "Quando ho ricevuto l'offerta dell'Olympiacos, l'ho vista come una sfida personale. L'Olympiacos è un club prestigioso, sempre in corsa per vincere le competizioni nazionali e impegnato costantemente nelle competizioni europee. Sognavo di giocare in una competizione europea".