Thiago del Club Brugge è il Miglior Giovane della Stagione di Europa Conference League 2023/24

Gli Osservatori Tecnici UEFA hanno scelto l'attaccante del Club Brugge, Thiago, come Miglior Giovane della Stagione di UEFA Europa Conference League 2023/24.

Il 22enne brasiliano ha segnato cinque gol e fatto un assist in dieci partite (758 minuti complessivi) con la squadra belga che ha raggiunto le semifinali di questa Europa Conference League.

Le statistiche di Thiago nella Europa Conference League 2023/24 Presenze: 10

Gol: 5

Assist: 1

Arrivato in estate dalla squadra bulgara del Ludogorets, Thiago ha aiutato il Club Brugge a vincere il titolo belga di questa stagione, il che significa che ha vinto campionati nazionali in tutte e tre le sue stagioni giocate in prima squadra in Europa. Il Brentford, squadra di Premier League, ha annunciato a febbraio l'acquisto di Thiago per la prossima stagione.