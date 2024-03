Andata quarti di finale di Europa Conference League: anteprima partita per partita

La UEFA Europa Conference League è una competizione in cui tutti possono sognare. Ecco l'anteprima dell'andata dei quarti di finale, con otto squadre di talento che sperano di trionfare ad Atene.

Giovedì 11 aprile

Viktoria Plzeň - Fiorentina

Dopo aver vinto il campionato con il Viktoria Plzeň nel 2014/15, l'allenatore Miroslav Koubek si è fatto un tatuaggio per commemorare il risultato. Tornato al club per la terza volta nel 2023, l'ex portiere ha messo a segno un colpo ancora forse più grande portando la squadra al suo primo quarto di finale UEFA. "Considero questo risultato allo stesso livello del titolo del 2015, ma non mi farò un altro tatuaggio" ha detto sorridendo.

Quella contro la Fiorentina, battuta in finale di Europa Conference League la scorsa stagione, sembra una grande sfida per la formazione ceca, ma la squadra di Vincenzo Italiano sa che non deve sottovalutarla perché è stata l'unica a vincere tutte e sei le partite del girone. I viola ritrovano Dodô dopo un infortunio al crociato e il tecnico ha detto: "Quando arrivi alle partite importanti, i giocatori come lui sono preziosissimi. Siamo in corsa in tre competizioni, abbiamo bisogno di uomini".

Lo sapevi?

Il Plzeň non ha subito gol nelle ultime sei partite europee e ha mantenuto la porta inviolata in tutte e sette le gare casalinghe di questa stagione (V5 P2).

Highlights: Viktoria Plzeň - Servette 0-0 (3-1 dcr)

Olympiacos - Fenerbahçe

L'Olympiacos ha completato una delle più grandi rimonte nella storia dell'Europa Conference League, ribaltando la sconfitta per 4-1 contro il Maccabi Tel-Aviv con un 6-1 (ai supplementari) agli ottavi di finale. Per il tecnico José Luis Mendilibar è stato un modo indimenticabile di festeggiare il suo 63° compleanno. Il morale è ancora alto in Grecia mentre la squadra si prepara a ospitare il Fenerbahçe. "Dobbiamo giocare con intelligenza", ha detto lo spagnolo. "È una partita tra due buone squadre e noi vogliamo un buon risultato per qualificarci al ritorno".

Highlights: Maccabi Tel Aviv - Olympiacos 1-6

Club Brugge - PAOK

Il Club Brugge ha superato gli ottavi di finale dopo una sconfitta all'andata contro i norvegesi del Molde, ma i brutti risultati in campionato hanno comportato l'esonero del tecnico Ronny Deila. Una delle priorità del suo successore è la sfida con il PAOK, che agli ottavi ha ribaltato una sconfitta per 2-0 contro la Dinamo Zagabria con una vittoria casalinga per 5-1. Dopo quest'ultima gara, Răzvan Lucescu ha ricevuto una visita dal padre Mircea, che ha commentato: "Sono passati 50 anni da quando ero tifoso. Inizio a capire come si sentono i sostenitori". Răzvan, da parte sua, ha aggiunto: "Dobbiamo avere rispetto per i nostri avversari. Nessuna partita è facile e ogni squadra ha i suoi punti di forza".

Highlights: Aston Villa - Ajax 4-0

Aston Villa - Lille

Di ritorno in Europa dopo 13 anni, l'Aston Villa è imbattuto da sette gare di Europa Conference League (V5 P2) e il 4-0 contro l'Ajax è stato il suo successo più clamoroso finora. Unai Emery è rimasto colpito dalle prestazioni dei suoi: "Dobbiamo essere costanti, per noi è una grande sfida. I ragazzi devono essere pronti a giocare più di una partita a settimana".

Il LOSC, per la prima volta ai quarti di finale in Europa, ha uno stile di gioco piacevole e aggressivo sotto la guida dell'allenatore portoghese Paulo Fonseca. Il direttore sportivo Sylvain Armand sa che battere il Villa sarà impegnativo, ma il club non si tira indietro. "Siamo qui per giocare questo tipo di partite. Sta a noi acquisire esperienza, fare questo passo e continuare a crescere."

Highlights: Club Brugge - Molde 3-0

Cosa sono i quarti di finale? Questo turno oppone le otto vincitrici degli ottavi di finale di UEFA Europa Conference League. Le sfide prevedono due partite e si concludono giovedì 18 aprile; la regola del gol in trasferta è stata abolita. Le quattro vincitrici andranno in semifinale, mentre le quattro squadre sconfitte saranno eliminate dalle competizioni europee 2023/24.

