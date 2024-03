Sorteggio quarti di finale UEFA Europa Conference League: Viktoria Plzeň - Fiorentina, Aston Villa - LOSC Lille, Fenerbahçe - Olympiacos

Si è svolto il sorteggio dei quarti di finale e delle semifinali della UEFA Europa Conference League 2023/24. La Fiorentina è stata accoppiata col Viktoria Plzeň, mentre tra le altre sfide spiccano quelle tra Aston Villa e LOSC Lille, e tra Fenerbahçe e Olympiacos.

Sorteggi Europa Conference League Quarti di finale

Club Brugge (BEL) - PAOK (GRE)

Olympiacos (GRE) - Fenerbahçe (TUR)

Aston Villa (ENG) - LOSC Lille (FRA)

Viktoria Plzeň (CZE) - Fiorentina (ITA) Semifinali

Aston Villa/LOSC Lille - Olympiacos/Fenerbahçe 

Viktoria Plzeň/Fiorentina - Club Brugge/PAOK

Quando si giocano le prossime partite di Europa Conference League?

Andata quarti di finale: 11 aprile

Ritorno quarti di finale: 18 aprile

Semifinali di andata: 2 maggio

Semifinali di ritorno: 9 maggio

Finale: 29 maggio

Procedura di sorteggio Europa Conference League

Otto palline con i nomi delle squadre dei quarti di finale sono state inserite in una grande urna centrale e mescolate. La prima e la seconda pallina estratte hanno determinato il primo quarto di finale. La prima pallina estratta rappresentava la squadra in casa all'andata. La procedura è stata ripetuta con le altre palline dell'urna fino a completare gli accoppiamenti dei quarti di finale. Nessuna squadra era testa di serie ed erano ammessi confronti tra club della stessa nazione.

Per il sorteggio delle semifinali, quattro palline contenenti le diciture da "Vincitrice quarto di finale 1" a "Vincitrice quarto di finale 4" sono state inserite in una grande urna centrale e mescolate. La prima e la seconda pallina estratte hanno determinato la prima semifinale. La prima pallina estratta rappresentava la squadra in casa all'andata. La procedura è stata ripetuta con le altre palline dell'urna fino a completare gli accoppiamenti delle semifinali.

C'è stato anche un sorteggio per la finale di Europa Conference League?

Sì, per motivi amministrativi. La vincitrice della semifinale 1 (Aston Villa/LOSC Lille - Olympiacos/Fenerbahçe) sarà la squadra "di casa" nella finale di mercoledì 29 maggio ad Atene.